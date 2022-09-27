我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

駁趙少康民調 朱立倫：蔣萬安、張善政穩定領先

記者劉宛琳／台北27日電
國民黨主席朱立倫27日出席中央助選團成軍記者會。（記者曾吉松／攝影）
國民黨主席朱立倫27日出席中央助選團成軍記者會。（記者曾吉松／攝影）

中廣董事長趙少康昨天公布部分縣市長民調，藍營看起來選情並不樂觀，遭外界質疑在針對黨主席朱立倫。朱立倫今天上午出席國民黨中央助選團成軍記者會受訪表示，國民黨本身有民調中心，會以自己和各方做的民調為參考；他強調自己看到的數據，包括台北的蔣萬安、桃園的張善政都是「穩定的領先」。

朱立倫表示，每一份民調都是很好的參考，黨中央也會非常謹慎的面對，但因為國民黨本身就有民調中心，也持續有在做所有的民調，「我們會以我們的民調和各方面做的民調做參考」。

朱立倫表示，國民黨這次提名中道、穩健、務實、理性的候選人，每一位都經得起考驗，現在各種參考民調比較起來，最重要的台北是蔣萬安穩定的領先，桃園張善政也是穩定的領先，都是他看到持續的數據。

對於昨天台北市前市長郝龍斌表示，國民黨沒有在民進黨執政不力下獲得優勢。朱立倫表示，他知道郝龍斌是很誠意的就昨天看到那份民調（趙少康所做民調），因此做這樣的提醒，他覺得是好事。

朱立倫強調，國民黨不能掉以輕心，要穩紮穩打、步步為營，就算穩定領先的縣市也不知道民進黨會出什麼惡招、爛招。不管是新北市長侯友宜也好，還是台中市長盧秀燕也好，都有這樣的心理準備，民進黨會想一切的辦法用各種方式來打擊國民黨。

民調 國民黨 民進黨

上一則

長榮經營權再掀波瀾？鄭深池辭任長榮國際公司董事長

下一則

新聞評論／非常光碟翻版 討厭周玉蔻＝討厭民進黨

延伸閱讀

蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史

蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史
陳時中急撇周玉蔻 藍營：綠營開槍狙擊蔣萬安卻膛炸

陳時中急撇周玉蔻 藍營：綠營開槍狙擊蔣萬安卻膛炸
駁抄襲 張善政：相信宏碁還是陳吉仲？

駁抄襲 張善政：相信宏碁還是陳吉仲？
周玉蔻戰DNA 蔣萬安嗆：有本事衝我來

周玉蔻戰DNA 蔣萬安嗆：有本事衝我來

熱門新聞

愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
中華民國駐美代表蕭美琴（右二）與副代表鄭榮俊（左二）19日出席華樂日間保健中心開幕剪綵儀式。華盛頓記者張文馨／攝影

北京犯台美願捍衛 蕭美琴：聽到拜登總統心裡話

2022-09-19 17:02
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

台開放邊境再等等 政院：估10月13日實施0+7

2022-09-22 02:30

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光