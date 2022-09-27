駁趙少康民調 朱立倫：蔣萬安、張善政穩定領先

國民黨主席朱立倫27日出席中央助選團成軍記者會。（記者曾吉松／攝影）

中廣董事長趙少康昨天公布部分縣市長民調 ，藍營看起來選情並不樂觀，遭外界質疑在針對黨主席朱立倫。朱立倫今天上午出席國民黨 中央助選團成軍記者會受訪表示，國民黨本身有民調中心，會以自己和各方做的民調為參考；他強調自己看到的數據，包括台北的蔣萬安、桃園的張善政都是「穩定的領先」。

朱立倫表示，每一份民調都是很好的參考，黨中央也會非常謹慎的面對，但因為國民黨本身就有民調中心，也持續有在做所有的民調，「我們會以我們的民調和各方面做的民調做參考」。

朱立倫表示，國民黨這次提名中道、穩健、務實、理性的候選人，每一位都經得起考驗，現在各種參考民調比較起來，最重要的台北是蔣萬安穩定的領先，桃園張善政也是穩定的領先，都是他看到持續的數據。

對於昨天台北市前市長郝龍斌表示，國民黨沒有在民進黨 執政不力下獲得優勢。朱立倫表示，他知道郝龍斌是很誠意的就昨天看到那份民調（趙少康所做民調），因此做這樣的提醒，他覺得是好事。

朱立倫強調，國民黨不能掉以輕心，要穩紮穩打、步步為營，就算穩定領先的縣市也不知道民進黨會出什麼惡招、爛招。不管是新北市長侯友宜也好，還是台中市長盧秀燕也好，都有這樣的心理準備，民進黨會想一切的辦法用各種方式來打擊國民黨。