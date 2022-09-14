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疫情升反限縮清冠一號公費對象 藍委批衛福部「瘋子」

記者程遠述、林縉明、鄒尚謙／台北14日電
國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）、書記長李德維（左）、立委洪孟楷（右）在立法院舉行記者會，指出衛福部日前公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師全聯會砲轟。（記者許正宏／攝影）
國民黨立院黨團總召曾銘宗（中）、書記長李德維（左）、立委洪孟楷（右）在立法院舉行記者會，指出衛福部日前公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師全聯會砲轟。（記者許正宏／攝影）

衛福部8日公告限縮「清冠一號」公費對象，引發中醫師反彈，衛福部次長王必勝隔天緊急開會並修正放寬適用範圍。台北市中醫師公會名譽理事長林展弘昨在記者會表示，清冠一號被衛福部國家中醫藥研究所認為有療效，呼籲政府全面解除對公費清冠一號限制。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨譴責蔡英文政府的限縮政策，為何在防疫經費充裕、疫情又高峰時限縮清冠一號使用？為何要打壓中醫藥產業？防疫亂搞的決策原因是什麼？要求政府說明清楚。

台北市中醫師公會長照委員會主委褚衍強表示，清冠一號目前花費約9.73億台幣（約3100萬美元），服務近62萬4000人次，相較於買疫苗動輒百億元台幣，可說是成本低、又有療效選項，呼籲政府對限縮要再思考。

清冠一號公告限縮後隔天又放寬，中央流行疫情指揮中心王必勝指出，新制15日上路後，月底將再檢討公費對象是否需要增減，他昨天強調「不會讓中醫師委屈」，訂定公費對象的目的是「防疫物資都應接受管理」。

國民黨立委李德維則表示，在疫情上升時反而要限制有療效、被稱為「台灣之光」的清冠一號，衛福部現在限縮清冠作法「就是肖仔（台語，瘋子）」。國民黨要求大幅放寬清冠一號使用。

國民黨 疫情 防疫

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