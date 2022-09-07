徐國勇、姚嘉文女兒入列 藍爆陳時中競辦「政二代艦隊」

民進黨台北市長參選人陳時中日前在大稻埕公布競選團隊，前天被爆出團隊成員有許多綠營政二代。（圖：陳時中競選團隊提供）

國民黨 北市議員徐巧芯昨公布陳時中 競選辦公室的團隊名單，除了民進黨 內初選落敗的「焦糖哥哥」陳嘉行轉戰操盤社群網路操作，名單中也見陳時中的兒子陳彥安、疑似法務部次長蔡碧仲的女兒蔡舒景、內政部長徐國勇女兒徐慧娟、司法院長許宗力女兒許喻理，以及總統府資政姚嘉文女兒姚雨靜，「根本是綠營政二代艦隊」。

外界才赫然發現，陳時中輔選團隊不只是眾星雲集的「總統級」，連競辦的工作人員還家世顯赫，成英系政二代和網紅的集合地。對此，陳時中陣營則批藍營竊取資料還不思悔改，恬不知恥，還說「蔣萬安果然是蔣四代，侵害他人權益毫不檢討，白色恐怖再現。」

陳時中競辦總幹事吳思瑤說，國民黨陣營以非法方式取得並公開陳時中競總內部不公開資料，無法清楚說明取得方式，還企圖把「竊取」變成「外流」，代表心中有鬼，加害者甩鍋受害者，罪加一等。蔣萬安的「沒那麼嚴重」，顯見國民黨威權思想的餘毒。

陳時中表示，競總就是選舉團隊，有人願幫忙都很感謝，不需對年輕人貼標籤，不是在裡面就會得到特權，是否涉及個資問題將由法律顧問評斷。

陳競總發言人莊瑞雄質疑，徐巧芯以偷拍或電腦竊取方式取得資料，就算是舊的內部資料也不公開，認為徐巧芯屬國民黨參選人蔣萬安競選團隊攻擊手，蔣應對外說明如何取得資料及是否贊同這樣的選舉方式。

徐巧芯說，陳時中團隊裡面內鬥得多難看，她手上的資料就有多少，陳時中團隊說資料是舊的，但上面註明時間為8月15日，滿新的；她還說，陳時中7月才否認陳嘉行在團隊，但8月15日通訊錄仍有他的名字，還被排在第一個，陳時中再說「那個人並不是主導的人物」，但「這樣還不叫主導？明明就是靈魂人物」。

吳思瑤表示，在陳時中競總協助的年輕人非常多，陳嘉行是參與者之一而非唯一，更非主導者。

消息一公布，民進黨非但沒有駁斥指控不實，反而直指此舉是侵犯隱私，等於是默認政二代進駐陳時中競選辦公室。有民進黨人則反擊，這些政二代大多從「基層」做起，強調民進黨的內部文化不會對他們有所禮遇，意指他們就算是官二代，也是苦幹實幹出來的，並非空降。

然而，民進黨在合理化官二代的過程中，顯然是兩套標準。遙想2014年，國民黨台北市參選人連勝文因為是前副總統連戰之子，被對手塑造成「靠爸」形象，遭到大力抨擊，其競選辦公室的成員同樣被放大檢驗。