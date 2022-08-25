批陳時中踏萬屍進軍台北市政府？ 陳水扁說誤會

陳時中參選台北市長，前總統陳水扁(圖)表示，早在去年就提醒陳應早點辭部長、指揮官職務提前準備，不應一心二用，錯過最佳參選時機還惹議論。(本報資料照片)

前總統陳水扁 日前接受網路媒體專訪時指出，他早在去年底就曾提醒民進黨 台北市長參選人陳時中 ，如果要參選一定要提早準備，又想參選又想當衛福部長，拖到今年疫情嚴重、死亡人數近萬才要參選，「難道說是踏著將近1萬具的屍體拾級而上，要進軍台北市政府嗎？」

網路媒體以「陳時中選台北市長，連阿扁都看不下去」為報導標題，播出後引發軒然大波。陳水扁昨發表聲明澄清，某媒體以不是他談話的聳動標題報導，扭曲他談話的核心價值，造成重大誤會，他要表達歉意，並看好陳時中將成為民進黨第二位台北市長。陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤表示，扁已發表澄清，感謝陳前總統的鼓勵。

陳水扁前天接受「Bit King比特王出任務」網路媒體專訪時表示，去年12月專訪陳時中時就一直提醒一個觀念，如果真要參選台北市長，一定要提前準備，因為要選舉一定會想要選哪個縣市，會有潛在對手，一方面是部長兼指揮官，一方面又是縣市長候選人，「在你的腦袋裡就『相拍電（編按：台語「短路」的意思）』，打結了」。

扁也說，要選舉的人不適合當指揮官，要選就要趕快離開，當陳時中鬆口要參選了，一本選舉書馬上出版，「講白了，你也不專心在做一件事」；若他是蔡英文總統，既然要支持陳時中選台北市長，早就應該讓陳離開，不會拖到今年疫情擴大、死亡人數近萬才要離開，所以才會被說，「難道你是踏著將近1萬具的屍體拾級而上，要進軍台北市政府嗎？」

對於指揮官王必勝婚外情，陳水扁表示，接下來當指揮官的人，竟然在外面跟人偷生小孩，鬧出那麼大新聞，陳時中說，「任何人都會犯錯，大家應該給他機會」，問題是知錯能改的結果是給更高、更大的官，這對很多人實在猜不透。

陳水扁聲明強調， 自從1994年阿扁贏得首都市長後，1998年輸掉蟬聯機會，2022年民進黨提名陳時中，這是民進黨贏得台北市長最接近的一次選舉，他深信在三強鼎立下，陳時中可以拉大領先差距，無懼可能的棄保效應，能成為民進黨第二位台北市長。

陳水扁還說，「陳時中擔任台北市長綽綽有餘！」他認為，陳時中從防疫指揮官退下來參選台北市長，過程中必然會有對手利用防疫期間的爭議枝節扭曲抹黑，這是選舉必經的黑暗過程，陳時中必須要小心應對，最重要是不能被對手激怒。