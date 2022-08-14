堅下鵬上 張善政：鄉親心裡自有一把尺

民進黨「堅下鵬上」後首場公開行程，桃園市長鄭文燦（右二）和立委鄭運鵬（右一）一同參加大溪健走，巧遇國民黨對手張善政（左二），三人同台熱身、一起出發。(記者翁唯真／攝影)

民進黨 「堅下鵬上」後首日公開行程，桃園市長鄭文燦和立委鄭運鵬、新竹市前市長林智堅 共同參拜明倫三聖宮，自詡「桃園三結義」。雙鄭昨早參加大溪健走活動，還巧遇國民黨 對手張善政，張主動和兩人握手；鄭文燦介紹貴賓時也宣布，鄭運鵬是剛出爐參選人，並邀張善政一同上台，三人在台上一起熱身，隨後一起出發。

對於「退堅」爭議，張善政昨表示，鄭運鵬一味替林智堅圓謊，桃園鄉親心裡自有一把尺。民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，林智堅指導教授陳明通已不適任國安局長。

林智堅說，選戰就像球賽，他是先發投手，受了傷先下場，將由「王牌中繼」鄭運鵬上場拿下勝利；張善政至今沒有提出任何桃園未來願景擘畫，也沒有勤走基層，僅靠在場外的人叫囂，自己也不打擊，只等待靠四壞球保送。鄭運鵬表示，林智堅退出選戰、捍衛個人的清白權益，大家都很不捨。

前總統馬英九說，政治人物的誠信和清廉，比生命還要重要，「民進黨在這方面完全不及格，讓全民都失望」；台大的決定維護學術最基本尊嚴，也維護台大百年校譽。國民黨主席朱立倫說，鄭運鵬必須道歉、說清楚，這一次是「背叛台大」，鄭運鵬是背叛母校的參選人。

台大校長管中閔昨出席活動致詞時說，「謝謝所有幫助和支持台大的人，台大一定會變成更好的台大」；對抄襲風波，管僅說，「學校只處理學術的事情」。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，民進黨「瞎挺」林智堅，民進黨台北市長參選人陳時中說，不用太嚴厲，蔣萬安消費這件事情也夠了，應該要回到市政跟國政的討論。

蔣萬安昨回酸，這次是「換堅」不是「換中」，陳時中不用「氣噗噗」，大學自治被民進黨消費摧殘，「這才真的是夠了」；蔡英文總統傾全黨對抗台大，幫派式瞎挺林智堅，最應該出來道歉。

台北市副市長黃珊珊說，重點不是換人，若態度仍是考量政黨利益、一己之私，換誰都一樣。國民黨台北市議員王鴻薇酸說，「歹戲拖棚、情比志堅」。