我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

堅下鵬上 張善政：鄉親心裡自有一把尺

台灣新聞組╱台北14日電
民進黨「堅下鵬上」後首場公開行程，桃園市長鄭文燦（右二）和立委鄭運鵬（右一）一同參加大溪健走，巧遇國民黨對手張善政（左二），三人同台熱身、一起出發。(記者翁唯真／攝影)
民進黨「堅下鵬上」後首場公開行程，桃園市長鄭文燦（右二）和立委鄭運鵬（右一）一同參加大溪健走，巧遇國民黨對手張善政（左二），三人同台熱身、一起出發。(記者翁唯真／攝影)

民進黨「堅下鵬上」後首日公開行程，桃園市長鄭文燦和立委鄭運鵬、新竹市前市長林智堅共同參拜明倫三聖宮，自詡「桃園三結義」。雙鄭昨早參加大溪健走活動，還巧遇國民黨對手張善政，張主動和兩人握手；鄭文燦介紹貴賓時也宣布，鄭運鵬是剛出爐參選人，並邀張善政一同上台，三人在台上一起熱身，隨後一起出發。

對於「退堅」爭議，張善政昨表示，鄭運鵬一味替林智堅圓謊，桃園鄉親心裡自有一把尺。民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，林智堅指導教授陳明通已不適任國安局長。

林智堅說，選戰就像球賽，他是先發投手，受了傷先下場，將由「王牌中繼」鄭運鵬上場拿下勝利；張善政至今沒有提出任何桃園未來願景擘畫，也沒有勤走基層，僅靠在場外的人叫囂，自己也不打擊，只等待靠四壞球保送。鄭運鵬表示，林智堅退出選戰、捍衛個人的清白權益，大家都很不捨。

前總統馬英九說，政治人物的誠信和清廉，比生命還要重要，「民進黨在這方面完全不及格，讓全民都失望」；台大的決定維護學術最基本尊嚴，也維護台大百年校譽。國民黨主席朱立倫說，鄭運鵬必須道歉、說清楚，這一次是「背叛台大」，鄭運鵬是背叛母校的參選人。

台大校長管中閔昨出席活動致詞時說，「謝謝所有幫助和支持台大的人，台大一定會變成更好的台大」；對抄襲風波，管僅說，「學校只處理學術的事情」。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，民進黨「瞎挺」林智堅，民進黨台北市長參選人陳時中說，不用太嚴厲，蔣萬安消費這件事情也夠了，應該要回到市政跟國政的討論。

蔣萬安昨回酸，這次是「換堅」不是「換中」，陳時中不用「氣噗噗」，大學自治被民進黨消費摧殘，「這才真的是夠了」；蔡英文總統傾全黨對抗台大，幫派式瞎挺林智堅，最應該出來道歉。

台北市副市長黃珊珊說，重點不是換人，若態度仍是考量政黨利益、一己之私，換誰都一樣。國民黨台北市議員王鴻薇酸說，「歹戲拖棚、情比志堅」。

林智堅 民進黨 國民黨

上一則

12億球場出包 政院人士：竹市府要負責

下一則

論文代筆難抓 2年136件檢舉案僅裁處11件

延伸閱讀

林智堅自稱先發投手 張善政酸：可惜服禁藥被驅逐出場

林智堅自稱先發投手 張善政酸：可惜服禁藥被驅逐出場
蔡英文挺不住 林智堅退選桃園市長 綠小雞傻眼

蔡英文挺不住 林智堅退選桃園市長 綠小雞傻眼
新聞評論／林智堅退選而不道歉 綠道德侏儒矮化民主

新聞評論／林智堅退選而不道歉 綠道德侏儒矮化民主
林智堅退選 衝擊民進黨桃園新竹選情

林智堅退選 衝擊民進黨桃園新竹選情

熱門新聞

國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生