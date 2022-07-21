甩鍋疫情破口說？ 陳時中向萬華道歉 蔣萬安：已傷害

民進黨台北市長參選人陳時中20日前往龍山寺參拜，陳姓男子（右）突然接近大聲抗議，遭維安人員架離現場。（記者曾原信／攝影）

中央流行疫情 指揮中心過去脫口說萬華是疫情破口惹議，民進黨台北市長參選人陳時中 昨首場選舉行程前往龍山寺表示，以前在立法院備詢時用詞不精確，有人因此受傷就必須誠摯道歉；國民黨 北市長參選人蔣萬安批評傷害已造成。台北市副市長黃珊珊則說，指揮中心並沒有說明破口到底是諾富特還是萬華，陳時中該跟萬華人有個交代。

蔣萬安昨出席國民黨醫療委員會記者會表示，台北市過去是疫情重災區，造成重災的指揮官現在成為參選人，大家對於陳時中的認識，不管三加十一拿不出回應紀錄、甩鍋萬華認為是防疫破口、疫情開始不斷阻擋民間採購疫苗、市民大排長龍搶購快篩，後來快篩陽性確診又跟地方不斷口水戰，造成很多染疫民眾黃金時期延誤。萬華絕對是這次守住疫情、守住台北市的第一線，絕非如指揮中心所說是破口，這讓萬華民眾情何以堪、傷害已造成。

昨被問到陳時中向萬華道歉時，黃珊珊說，萬華去年的過程真的是一部辛酸史，當時不只衛福部次長石崇良說錯話，對萬華的傷害非常大，例如連外送員都不願意送餐到萬華，大家對萬華很恐懼，至今還沒恢復元氣；陳時中願意這樣說值得欣慰，但有些傷害已經造成很久了。

陳時中回應，新冠疫情是人與病毒的戰爭，不是人與人間的戰爭，在病毒肆虐下，同一塊土地的人民要合作、世界各地都要合作，共同對抗病毒。

陳時中參拜後，龍山寺董事長黃書瑋贈送「以民為先」字畫，不過陳要受訪時碰上一名陳姓男子衝上前陳情，高喊「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」被員警拉到一旁相勸，安撫情緒後放行。

警方調查，陳男是「0206期貨選擇權受害者自救會」成員，在現場情緒激動，員警架離等他冷靜後送他離開。

陳時中隨後趕往台北市議會拜會民進黨團，他表示，這次選舉最重要的代表一個精神，就是團隊合作，作為市長參選人要與大家充分溝通，不要自以為會做事就不溝通。