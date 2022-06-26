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新聞評論／朱立倫「中氣不足」 議長之亂難息

聯合報社論
國民黨主席朱立倫訪美回台後，最急要務就是擺平各地紛起的「議長之亂」。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫訪美回台後，最急要務就是擺平各地紛起的「議長之亂」。（本報資料照片）

國民黨主席朱立倫訪美回台後，最急要務就是擺平各地紛起的「議長之亂」。不但桃竹苗三地議長都為選舉提名人選和黨中央翻臉，連後山的花蓮縣議長也強烈挑戰黨部提名布局和黨中央操盤手。朱立倫的領導風格和協調溝通能力，屢犯議長眾怒，為國民黨年底選舉戰力埋下不少變數。

朱立倫在桃園打出張善政牌，雖然是奇招變局，逼出了林智堅對壘，卻因未能事先與身兼中常委的桃園市議長邱奕勝溝通，讓原本力挺立委呂玉玲的邱奕勝騎虎難下，呂玉玲也難以釋懷。邱奕勝雖未對張善政完全拒之門外，但他支持羅智強和民眾黨賴香伶會談，處處讓黨尷尬，也讓缺乏選戰實務經驗的張善政備感艱辛。

新竹市議員林耕仁布局市長選舉已久，去年就在市議會黨團民調勝出獲得支持， 但拖了近一年，民進黨都已經確定推出副市長沈慧虹參選，朱立倫才找來立委鄭正鈐協調禮讓，並表示尊重黨團意見，提名林耕仁參選，平息議長許修睿的怒火。

桃竹苗一家，國民黨在苗栗原應穩坐江山，但徵召立委徐志榮被拒，苗栗縣議長鍾東錦又不待黨中央協調，直接在街頭掛出競選看板，表明要「一起打贏這一戰」，埋下變數。朱立倫和黨秘書長黃健庭幾度勸退未果，鍾東錦更直接攤牌，表明要不退黨參選到底，讓苗栗傳統「劉黃」派系爭戰再起，被地方諷為「硫磺之亂」。

苗栗擺不平，後山也失火。花蓮縣議長張峻因為捲入LED路燈採購弊案判刑上訴中，縣黨部依選舉提名辦法「排黑條款」排除張參選資格。張峻說四年前參選沒事，現在遭黨取消資格，是黨中央操盤手、前縣長傅崐萁公報私仇，抨擊黨部成為個人政治報復工具。

各地議長爭議頻傳，固然是地方政治恩怨擺不平，也是因為地方議會生態複雜，議長社會歷練豐厚，江湖角色吃重。往好處看，人脈豐富，但在選舉形象上，就是利弊互見。朱立倫力主國民黨變革，但屬意人選多屬「形象有餘，基層群眾不足」，放諸選舉實戰，能否短兵相接，力拚到底，從中央到地方都有疑慮。另外，打選戰要有子彈，國民黨中央資源不比往日，候選人都得自備糧草，形象牌泰半是「有聲量無實力」，不敢輕諾出馬，甚至拒絕徵召。實力派的議長為鞏固權位，不願讓黨中央左右地方資源，因而挑戰者眾。

其實議長之亂，只是縮影。國民黨已是個弱勢在野黨，朱立倫要扮演強勢黨主席角色其實是中氣不足。要打一場「不一樣的選戰」，朱立倫不僅得考量個別縣市勝負，還必須有全局戰略安排。平心而論，朱立倫面臨的局勢比四年前吳敦義險峻得多，吳敦義當時的勝選戰績也讓朱壓力倍增。朱立倫個人意志強烈，但缺乏政治溝通的細密與耐性，更乏有力的政治籌碼。面對黨政司法一體、權錢集於一身的民進黨，國民黨團結都未必能贏，不團結則是注定敗局，議長們的挑戰紛擾，正意味著國民黨內自亂陣腳，憂患難平。

朱立倫在選黨主席時，曾經許下年底選戰16席的承諾，而這一役更是攸關總統大選能否政權輪替的前哨戰，朱立倫有輸不起也不能輸的壓力。但以國民黨的表現，要讓民眾相信國民黨有能力再造乾坤，朱立倫顯然尚待努力。如果無法拿出有效對策化解紛亂，重新凝聚共識，只怕朱立倫自己連黨主席都難保，更不必遠眺2024的總統大局，這才是殘酷的政治現實。這場仗，朱立倫和國民黨能有「退此一步，即無死所」的決心與體悟嗎？

國民黨 提名 吳敦義

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