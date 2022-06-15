我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

女戰神陳玉珍選高雄市長？周五拜訪議長曾麗燕

記者王慧瑛、徐白櫻／高雄15日電
國民黨立委陳玉珍預計每周五到高雄拜訪議長曾麗燕，為參選高雄市長做準備，動向受矚目。(本報資料照片)
國民黨立委陳玉珍預計每周五到高雄拜訪議長曾麗燕，為參選高雄市長做準備，動向受矚目。(本報資料照片)

國民黨2022年高雄市長派誰來戰還沒定案，孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良等人動作愈來愈積極，國民黨立委陳玉珍曾鬆口願意為黨而戰，陳玉珍預計本周五來高雄拜訪議長曾麗燕，動向受矚目。

國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍說，陳玉珍提過，阿公等親友住高雄，有在地淵源，「該上戰場絕對不遲疑」，高雄需要有膽識、有決心的戰將來當母雞，陳玉珍毫不扭捏，也有群眾魅力，應該能獲得高雄人認同。

童燕珍說，陳玉珍主動要拜訪議會、議長，展現誠意，任何想選高雄市長的人都應該要早點到地方拜訪及經營，與地方多認識，也讓黨中央看到努力與決心。據了解，陳玉珍周三除了拜訪議長曾麗燕，也會上電台節目受訪，談參選動機。

「這一仗不管誰選都很難，但不會沒希望！」童燕珍說，國民黨在2022高雄市長一戰雖然是苦戰，還是要有志氣打漂亮一仗，至少要催出、鞏固藍軍基本盤，愈艱辛環境，愈需要全黨上下一起衝刺集體作戰，市長提名不能再拖了，再拖下去，支持者沒有耐性，也不利整盤士氣。

張亞中近來頻頻在高雄拜訪，高雄一票企業界人士明天將開記者會表態挺張亞中參選市長，張亞中表示，只要高雄、國民黨有需要，義不容辭，但國民黨中央尚未與他接洽。

國民黨智庫執行長柯志恩被認為是黨中央屬意的人選，對張亞中、楊志良等人接續表態，柯志恩一貫回應都是「很好啊」，她從來就不是黨中央唯一選項，更重要是有過半的高雄市議員站出來支持，當母雞最大任務是要幫議員衝出最多席次，在地議員支持是關鍵。

國民黨主席朱立倫剛訪美回國，是否有進一步找柯志恩談高雄市長選舉，柯說，在黨中央和地方還沒有共識前，絕對不會貿然處理高雄市長提名。

國民黨 提名

上一則

沒有紓困只談振興 蔣萬安批中央「不食人間煙火」

下一則

在陸銀行開戶…台胞證若過期 帳戶將遭接管

延伸閱讀

學者祈凱立：朱立倫訪美 僅稱接受九二共識 恐難滿足北京

學者祈凱立：朱立倫訪美 僅稱接受九二共識 恐難滿足北京

參選高雄市長挑戰陳其邁 楊志良願承擔

參選高雄市長挑戰陳其邁 楊志良願承擔
張亞中選高雄市長？百家在地企業表態相挺

張亞中選高雄市長？百家在地企業表態相挺
參選高雄市長？柯志恩：民調最高就認了

參選高雄市長？柯志恩：民調最高就認了

熱門新聞

飼主意外將自家黃金獵犬拍成謎樣生物。圖／黃金小Beer

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

2022-06-07 16:13
一名網友貼文表示，台灣的街景毫無美感可言，質疑為何大眾不會想要改善。台灣街景情境示意圖。圖／Ingimage

他批台灣街景醜如貧民窟 網友兩派激戰「最美風景」

2022-06-10 19:58
6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫。(聯合報資料圖片)

入台檢疫減至3天、親友可接送 15日起實施

2022-06-11 12:50
斯洛伐克訪問團兩名訪賓9日確診，其餘成員仍依原行程參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。（記者潘俊宏／攝影）

打架紅到國外 斯洛伐克議員訪台 模擬立院全武行

2022-06-09 18:47
中華民國外交部。(本報資料照片)

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

2022-06-09 00:14
6月15日凌晨起，台灣入境檢疫大鬆綁，全面縮短為「三加四」，國籍航空機組員如已接種疫苗追加劑，實施「0加7」新制，無需居家隔離。記者黃仲明／攝影

台灣入境檢疫15日起放寬 9月前0+7有望

2022-06-12 15:30

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉