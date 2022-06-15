女戰神陳玉珍選高雄市長？周五拜訪議長曾麗燕

國民黨立委陳玉珍預計每周五到高雄拜訪議長曾麗燕，為參選高雄市長做準備，動向受矚目。(本報資料照片)

國民黨 2022年高雄市長派誰來戰還沒定案，孫文學校總校長張亞中、前衛生署長楊志良等人動作愈來愈積極，國民黨立委陳玉珍曾鬆口願意為黨而戰，陳玉珍預計本周五來高雄拜訪議長曾麗燕，動向受矚目。

國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍說，陳玉珍提過，阿公等親友住高雄，有在地淵源，「該上戰場絕對不遲疑」，高雄需要有膽識、有決心的戰將來當母雞，陳玉珍毫不扭捏，也有群眾魅力，應該能獲得高雄人認同。

童燕珍說，陳玉珍主動要拜訪議會、議長，展現誠意，任何想選高雄市長的人都應該要早點到地方拜訪及經營，與地方多認識，也讓黨中央看到努力與決心。據了解，陳玉珍周三除了拜訪議長曾麗燕，也會上電台節目受訪，談參選動機。

「這一仗不管誰選都很難，但不會沒希望！」童燕珍說，國民黨在2022高雄市長一戰雖然是苦戰，還是要有志氣打漂亮一仗，至少要催出、鞏固藍軍基本盤，愈艱辛環境，愈需要全黨上下一起衝刺集體作戰，市長提名 不能再拖了，再拖下去，支持者沒有耐性，也不利整盤士氣。

張亞中近來頻頻在高雄拜訪，高雄一票企業界人士明天將開記者會表態挺張亞中參選市長，張亞中表示，只要高雄、國民黨有需要，義不容辭，但國民黨中央尚未與他接洽。

國民黨智庫執行長柯志恩被認為是黨中央屬意的人選，對張亞中、楊志良等人接續表態，柯志恩一貫回應都是「很好啊」，她從來就不是黨中央唯一選項，更重要是有過半的高雄市議員站出來支持，當母雞最大任務是要幫議員衝出最多席次，在地議員支持是關鍵。

國民黨主席朱立倫剛訪美回國，是否有進一步找柯志恩談高雄市長選舉，柯說，在黨中央和地方還沒有共識前，絕對不會貿然處理高雄市長提名。