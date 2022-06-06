黑白集／蔡政府「御用學者」滿地走

農田水利法釋憲案的學者遭質疑未利益迴避，也再掀憲法法庭公正性爭議。（本報資料照片）

憲法法庭日前舉行「農田水利會改公務機關違憲案」辯論，四位應邀辯論學者有三人支持「不違憲」。細究這些「支持派」學者的背景，有兩人曾任行政院訴願委員，另一人論述與其論文主張截然相反，被質疑為「御用學者」。

這種「御用」現象，其實充斥當今政壇。本報系聯合報記者翻出，在「軍公教年金改革 」、「黨產條例」及「萊豬」等釋憲案中，就有多位「熟面孔」學者，在不同的案件中擔任政府機關代表或鑑定人。表面上，他們具有「學者」身分，看似代表客觀意見；實際上，他們政治認同明確，立場即是支持蔡政府決策。更嚴重的是，有些人頻頻承接政府委託案，有些人與案件當事人有師生關係，卻完全不顧利益迴避。

藉由「御用學者」的唱和，近年釋憲案屢屢呈現一面倒現象，除重傷大法官 公信，也重創司法獨立。而御用學者之氾濫，絕不僅限於司法。以媒體為例，理應監督通訊傳播健全發展的NCC，政府先派御用學者盤踞地盤，然後藉機關掉「中天」，再派華視上場替補，一路暢行。包括最近公廣集團的改組，當選董事長的胡元輝就身兼六個不同基金會的頭銜，若非御用，如何能獲此榮寵？

御用學者並非蔡政府的發明，但其滿地走的程度，恰在踐踏民主。最糟的是，他們假冒成民間的客觀聲音。（轉載自聯合報）