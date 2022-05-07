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親民黨前立委李鴻鈞 可望獲提名監察院副院長

記者蔡晉宇／台北7日電
李鴻鈞可能出任監察院副院長。(本報資料照片)
李鴻鈞可能出任監察院副院長。(本報資料照片)

監察院副院長懸缺超過一年半，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨在立法院朝野協商時表示，監院副院長提名案咨文後天將送到立法院。知情人士指出，含副院長在內，目前監院仍有兩個監委空缺未提名，本次將聚焦處理副院長，另一位監委將維持空缺狀態；人選部分也已趨近定於一尊，若無意外，蔡英文總統可望提名親民黨前立委李鴻鈞出任。

總統府發言人張惇涵表示，政府相關人事若是有定案，即會對外公布說明。李鴻均則說，未接獲府方正式徵詢，並無進一步回應。

知情人士表示，本次補提名有兩大因素，首先是監察院長陳菊向黨政高層反映，因暫無副院長，導致院務工作缺乏代理人彈性，對院務工作造成一定程度影響；再者，提名李鴻均，也有綜合監院政治光譜用意，展現蔡總統超越黨派的人事思考。

知情人士指出，黨政高層去年下半年就鎖定對象，並徵詢相關領域人士意見，結果以李鴻均為各方認為最妥適人選；但當時考量正值預算會期，不利於在立院安排行使人事同意權議程，且提名泛藍政治光譜人選出任監院副院長，具有一定政治敏感性，若時間拉長，該議題發酵越久，並不利於提名過關，因此當時並未發動。

該人士指出，到今年初，雖府方與李鴻鈞針對該人事案意見交換仍是透過間接方式聯繫，但鎖定人選方向大致不變，加上本會期並未處理總預算案，公布人事的時機點趨於成熟。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗等三人任期將於7月底屆滿，行政院上個月提名王正嘉等三人新任NCC委員，並函送立法院審查，人事同意權案列入昨天立法院會報告事項，雖國民黨團提議退回程序委員會，但最終經表決，在民進黨團人數優勢下，仍順利付委審查。

提名 預算 民進黨

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