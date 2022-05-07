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卡管大將陳翠蓮將任公廣董事 藍質疑

台灣新聞組／台北7日電
台大歷史系教授陳翠蓮。(本報資料照片)
台大歷史系教授陳翠蓮。(本報資料照片)

第七屆公廣董監事候選人名單出爐，預計9日審查通過，但各類黑函、質疑不斷。國民黨發言人黃子哲昨指出，這次名單尚屬持平，但列名董事的台大歷史系教授陳翠蓮研究台灣史並專注轉型正義議題，還曾扮演「卡管大將」，如此背景和意識形態要擔任公廣董事，難免令人憂慮，社會自有公評。對此，陳翠蓮昨表示，尊重審查委員決定。

據了解，有審委收到不少華視針對台灣事實查核基金會教育總監黃兆徽的檢舉信，暗指黃和華視前總經理莊豐嘉不和才靠向藍營。至於名單是否能如期通過？一名審委說，「就看這兩天的壓力大到什麼程度」；國民黨是要包裹處理或個別淘汰，目前還未討論確定。

黃子哲指出，陳翠蓮沒擔任促轉會委員，卻曾痛批被認為超越藍綠的前主委黃煌雄是「消費蔣渭水、利用台灣史來換取個人官位」，諷刺的是當促轉會發生前主委張天欽「東廠事件」時，卻未見陳翠蓮有相同規格的批判。

他也說，2018年發生台大校長當選人管中閔遲遲無法就任的爭議，當時陳翠蓮扮演「卡管大將」角色，她批評管中閔沒資格擔任台大校長，當孫震、陳維昭、李嗣涔、楊泮池等台大前校長聲援管中閔時，陳翠蓮還抨擊「收割大學自主、民主運動成果」；陳翠蓮意識形態與政治立場都該受尊重，但依其過去爭議言行，她來擔任公視董事，只怕公視的政治性與爭議性也難有止境。

國民黨推薦公廣審查委員廖元豪說，如果公廣董事具有統獨藍綠，也反映台灣社會現況，只要沒有「因統獨而糟蹋專業」的前科就好。

政大傳播學院教授馮建三說，公視董監事都是兼任性質，內部還有很多需要檢討的問題，最重要的還是選出適任的董事長與經營團隊；他也建議公視法修法，從制度上檢視公視的組織定位、經費來源、董事的問題。

馮建三說，先前預告的公視法修正草案雖將董監事門檻下修，恢復至國際常態，但組織、錢跟人的問題也很重要，綠營執政六年多，這些幾乎都沒做，也未明確表達要怎麼處理，至於這次的公視董監事名單審查，看似已政黨協調、達成共識，「文化部怎麼不早點做？」

據了解，文化部9日審查會將舉行人事審議並投票，預計當天就會通過，依慣例將現場直播。

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