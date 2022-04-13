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華航3貨機取消台灣圖樣 趙少康：蔡別再惡整國營企業

記者周志豪、甘芝萁／台北13日電
華航去年引進新貨機時，「Ｃ」字圖裝有台灣意象（見圖），如今已有三架飛機取消。(圖：華航提供)
華航去年引進新貨機時，「Ｃ」字圖裝有台灣意象（見圖），如今已有三架飛機取消。(圖：華航提供)

華航為擴充機隊，3月底引進一架777F貨機，新機上的「CARGO」塗裝中「C」已回歸正常，不像去年改款時，將字母「C」中藏入台灣圖像。交通部長王國材昨證實，已有三架貨機更改塗裝，後續會兼顧「可以飛得出去」與「避免跟中國大陸混淆在一起」。立法院國民黨團總召曾銘宗批評，民進黨意識形態治國，錯誤的決策比貪汙更可怕，呼籲「商業歸商業、政治歸政治」。

去年口罩國家隊運抵各國，華航商標「China Airlines」被誤以為中國大陸的航空公司。行政院長蘇貞昌要求華航加強標示台灣，華航也將貨機塗裝「CARGO」藏有台灣圖樣，還一度引發「大C包台灣」爭議，卻讓三架新塗裝的貨機，無法飛抵中國大陸與香港，官員當時還稱以班表調度回應，甚至稱三架是以中長程為目標。

事隔一年，華航今年3月再引進的新貨機，機身上只剩大字「CARGO」，「C」中台灣圖樣已取消。至於原本已塗裝「大C包台灣」的三架貨機，華航改派飛歐美貨運點，與744貨機交叉使用，但不會進內陸，以美西為主。

王國材昨說，之後其他貨機也可在兼顧識別度、可以飛出去的前提，再做塗裝改變，至於要再改裝幾架飛機，就留給華航決定。

中廣董事長趙少康昨稱，民進黨政府不斷操弄意識形態，弄得勞民傷財，卻由華航全體股東蒙受損失；改塗裝的飛機會被國際排擠打壓早在預料中，蔡政府不顧國際現實硬幹，花錢最後一場空，不只浪費民脂民膏，還成國際笑話，「請蔡英文總統高抬貴手，別再惡整這些國營或半國營企業」。

趙也說，民進黨事事操作「抗中保台」，對台灣選舉有效，但拿不出像樣兩岸政策，進不了國際經貿組織；前總統馬英九執政時期，台灣能以觀察員身份出席世界衛生大會（WHA）、參加國際民航組織（ICAO）會議，現在的蔡政府只能吃重要國際組織或會議的閉門羹。

趙少康說，台灣人萊豬吃了、核食放了、武器買了，但遲遲進不去跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），換不到美國出兵協防台灣保證，美國將啟動的「印太經濟架構」也不考慮讓台灣參與，台灣把籌碼都給光，卻換不到一點好處，真是「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」。

民進黨 趙少康 馬英九

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