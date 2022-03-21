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朱立倫批蘇貞昌：在野罵官員 執政貶立委

台灣新聞組╱台北21日電
國民黨立委不滿行政院長蘇貞昌備詢「鴨霸」作風，早已陸續提案修法。圖為2020年蘇貞昌（右）在立院進行美豬美牛專案報告，壓下麥克風不讓農委會主委陳吉仲（左）發言。(本報資料照片)
國民黨立委不滿行政院長蘇貞昌備詢「鴨霸」作風，早已陸續提案修法。圖為2020年蘇貞昌（右）在立院進行美豬美牛專案報告，壓下麥克風不讓農委會主委陳吉仲（左）發言。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌在立法院總質詢與國民黨立委蔣萬安互槓，引發「反質詢」爭議。記者整理立院相關提案，國民黨立委不滿蘇貞昌備詢「鴨霸」作風，早已陸續提案修法，除反質詢入法，另針對妨礙立委質詢、虛偽陳述、藐視國會等祭出禁令，甚至有處以罰鍰、或經立法院決議解職下台。綠營則認為，議會政治還是回歸各自對民眾負責才是正常。

對蘇貞昌上周表示立法院質詢「是詢答」，過去那種把官員當狗罵的時代應該讓它過去，國民黨主席朱立倫昨受訪說，蘇貞昌講的可能是他自己在野時，把官員當作狗來罵，這個大家都印象深刻；他請蘇貞昌自己想一想，在野的時候把官員當狗罵，執政的時候又不斷貶抑國會議員，可以這樣做嗎？

立法院長游錫堃上周召集朝野黨團協商反質詢爭議，未達成共識，但包括立委江啟臣、李貴敏、葉毓蘭、陳以信、呂玉玲，都曾提案修正立法院職權行使法。

陳以信提案主張，未經同意而不出席、答詢時有其他藐視國會行為，可經院會或委員會決議為不受歡迎人物，不得進入院會或該委員會。蘇院長日前總質詢摀住麥克風阻止部會首長答覆，李貴敏也認為類似行為是藐視憲政體制，提案主張若經三分之一立委表決通過，藐視國會的相關首長須解職下台。

江啟臣則針對院會主席特別規範，行政院長或部會首長對質詢的答覆，若有超過質詢範圍、反質詢或實問虛答者，主席應即主動制止，並要求據實答覆，以維護國會尊嚴，落實立法監督行政的憲法原則。

民進黨團書記長陳歐珀說，他擔任在野黨立委時期，也曾要求官員不能反質詢，但不會要求修法，因為質詢就是需要技巧和準備；蘇貞昌縱橫政壇這麼多年，口才之好，本來身為立委就要多做準備，才有可能得分，而不是用逼問、挑釁的方式要求承諾。

民眾黨團幹事長張其祿說，此事應回到民主機制上，立法院代表人民，要監督行政院，包含預算審查、質詢都是，憲法既已有規定，就不一定要動到修法；官員本該尊重憲政體制，難道民進黨若當在野黨，希望被這樣對待嗎？

至於學者及熟悉國會運作人士都認為，現行對行政院「備詢」的規定已經很清楚，沒有另外修法的必要；即使入法也不可能有罰則，規範效果非常有限，主要還是民眾對這件事的嚴重性是否在意。

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