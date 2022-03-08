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談教召經驗 趙少康：聽完心戰宣導、如何節育就回家

記者劉宛琳／台北8日電

14天教召上路，讓不少人大嘆吃不消。中廣董事長趙少康表示，蔡政府不願改回徵兵制，只能加強後備軍人訓練，但即使教召14天，因為只當4個月的兵，距離維持戰力的要求也遠遠不夠，這些問題都要審慎思考並提出配套措施，只靠行政院長蘇貞昌的掃把就想捍衛台灣，完全是痴人說夢。

趙少康回憶，他退伍後被點召過2次，不過每次都只有1天，早上聽演講、中午跟同袍吃便當，下午再聽聽心戰課程跟「如何節育」宣導，就解召回家了。雖然點召比較輕鬆，但那時義務役一入伍就是2年，他1個弟弟當特種兵還服役3年，才是真的在當兵。

趙少康說，他大學畢業在衛武營受預官訓練時，五七式步槍一把就快5公斤重，幾乎每天要全身武裝從衛武營行軍到步校，才衝鋒上714高地，來回各花1小時，行軍時他還要負責扛軍旗。以前年輕人當兵總是吃苦當吃補，值星官會在中午鳳山的大太陽下要大家光腳跑柏油地訓練，美其名是練跆拳道的腳力，燙得每個人滿腳水泡，越是苦的訓練回想起來越有趣。

趙少康說，現在要設計比以前硬的教召，主要還是兵役制度有問題，目前役男只要接受4個月的軍事訓練，戰技、軍力根本明顯不足，為了安撫社會及美國，只好要求當過1、2年的兵回部隊教召，以維持戰力，才搞得教召不只要戰鬥訓練，連步槍、機槍、迫擊砲操作等專業戰技都要重新操練。

趙少康指出，前總統蔣中正當年國軍有60萬大軍，後來就算3、40萬，其中金門12萬、馬祖5萬，現在面臨少子化又改為全募兵制。如今全台總兵力只剩約20萬，金馬軍力更剩不到1萬人，如果兩岸和平，兵源減少當然沒問題，但如今兩岸衝突加劇，對上共軍東部戰區28萬兵力，蔡政府不能一方面刺激對岸，一方面又擔心失去年輕人選票而不敢恢復徵兵制，要激化兩岸緊張就必須要以「全民皆兵、百萬雄師」為目標。

趙少康 共軍 跆拳道

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