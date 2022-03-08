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冷眼集／專業不敵「愛將」 政策誤電邁入高峰

記者 黃有容
行政院7日核定台電董事長和總經理為303全台大停電下台負責，台電董事長由經濟部政次曾文生代理（左），王美花（右）則穩坐經濟部長的位子。（本報資料照片）
行政院7日核定台電董事長和總經理為303全台大停電下台負責，台電董事長由經濟部政次曾文生代理（左），王美花（右）則穩坐經濟部長的位子。（本報資料照片）

行政院7日宣布，台電董總為303全台大停電請辭獲准，「保大不保小」的決定大致底定，任內發生多次大停電的經濟部長王美花又「逃過一劫」，王美花在大小停電不斷後還坐穩官位，代表「愛將」標籤牢牢黏著她，掩蓋過她的「專業」。而經濟部次長曾文生當了一年的報派董座，如今接下台電代理董事長，但菊系人馬出身、不具電力專業的他，能拿出真本事救供電嗎？抑或是台灣將邁入「政策誤電」的高峰期。

四年多前的經濟部前部長李世光，在815大停電當日瀟灑辭官，而交通部前部長林佳龍去年面對太魯閣號出軌事故，也堅決離開，至少留下政務官負政治責任的身影。反觀這一年來經濟部不只是鐵打的衙門，部長更是「鐵打的官」，是要民眾停電停多一點就習慣了，還是因為大停電沒鬧出人命、嫌民怨不夠大聲？所以好官我自為之？

停電當然不是部會首長一人之責，但是一年來，有任何一位官員，正視電網正在脆弱化、正視綠能政策躁進帶來的嚴重後果、正視那一句又一句「供電穩定」的大話背後，民眾和企業要承擔多少不安？

王美花要走要留不是問題根源，關鍵遠在「天聽」，對政策失敗的後果裝聾作啞，而王美花「留部察看」代表的是，提出錯誤政策的人，不但裝聾作啞，更是用無賴的態度，面對其肩上的責任，更把責任全推給基層。

電力是一個國家的經濟命脈，不是某個政治集團盤中的牛肉、更不該是政客在民眾眼前畫的大餅；一年三次全台大停電，人民不是憤怒，更多的是無助、無奈、無言，面對產業界的憂心忡忡，有權力的人還要繼續裝睡嗎？

綠能 太魯閣號

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