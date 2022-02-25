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率網軍辱外交官害輕生 楊蕙如改判5月定讞

記者王宏舜／台北25日電
台灣高等法院認為楊蕙如犯侮辱公務員執行之職務罪，判她5月徒刑，得易科罰金定讞。（本報資料照片）
台灣高等法院認為楊蕙如犯侮辱公務員執行之職務罪，判她5月徒刑，得易科罰金定讞。（本報資料照片）

「卡神」楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，最後辦事處處長蘇啟誠自殺身亡，台北地方法院根據通聯等紀錄，認定楊女是網軍業主，下線蔡福明在網路上發文公然侮辱，依侮辱公署罪判兩人六個月徒刑，得易科罰金。兩人上訴，因侮辱公署罪已修法刪除，台灣高等法院改依侮辱公務員執行之職務罪，各判五月得易科罰金之刑定讞。

立法院刪除刑法侮辱公署罪自上月生效，高院表示，一、二審都認為楊蕙如與蔡福明犯行包含侮辱公署罪，考慮該罪刪除，因此刑度略減。高院認為兩人隨意謾罵，戕害公務員依法執行職務的尊嚴，「實在不應該」。

高院指出，一審誤認「侮辱公務員執行之職務」部分未經起訴，也未及審酌侮辱公署罪已刪除，因此撤銷改判。檢方認為兩人另犯修正前刑法第140條第一項前段的侮辱公務員罪，但本案並非在駐大阪辦事處所為，與「當場」侮辱構成要件不符，一、二審都認為這部分不構成犯罪。

強颱「燕子」2018年9月4日重創關西，6日PTT網站有網友貼文批駐日代表處沒協助的文章，接著就有另篇「大阪空港疏散事件相關資訊」爆卦文，替駐日代表謝長廷說項，更批大阪辦事處「爛到不行，爛到該死的地步，一群垃圾的老油條，講難聽一點叫黨國餘孽」。後來被查出挺謝、批大阪辦事處的文章是蔡福明所寫。

楊蕙如、蔡福明不滿一審判刑，以檢察官扣押手機不合法、駐大阪辦事處不是行政機關、言論自由等理由上訴。高院認定楊女透過LINE「高雄組」群組選特定文章指示成員「帶風向」，再由蔡將截圖轉給楊女，以提供組織工讀金，是共同正犯。

高院 手機 機場

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