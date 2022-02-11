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蔣經國文膽出書揭秘辛 李登輝「2句話」獲蔣信任

記者劉宛琳／台北11日電
蔣經國文膽張祖詒特別選在剛開幕的蔣經國圖書館舉行「總統與我」新書發表會，別具意義。（記者蘇健忠／攝影）
蔣經國文膽張祖詒特別選在剛開幕的蔣經國圖書館舉行「總統與我」新書發表會，別具意義。（記者蘇健忠／攝影）

前總統蔣經國文膽張祖詒昨天以104歲高齡舉辦「總統與我」新書發表會。張祖詒在新書中公開與蔣經國的單獨對話，以及交辦他處理超越職務以外的事，如多次祕密傳話以及陪伴少帥張學良等，皆透露蔣經國對他的信任。不過，張祖詒對於自己當年未向蔣經國吐實對於前總統李登輝「兩句話的疑問」，最後鑄成錯誤，讓他至今仍感到愧疚。

「台灣怎能拋棄中國大陸？」張祖詒懷疑李卻未進言 愧疚至今

張祖詒在書中表示，1983年黨內醞釀第七任副總統提名，已有若干跡象暗示蔣經國心中屬意的人選是李登輝。當時，李任台灣省政府主席，某次黨外議員在質詢時提出台獨議題，李回答：「中國歷史沒有拋棄台灣，台灣怎麼能拋棄中國大陸？」讓蔣經國頻點頭說：「很好，很好」。

不過，李登輝這兩句話引來張祖詒質疑。張在書中提及，李平時的言論用語很少說「較有文化」的字句，本來以為是秘書處幫忙準備的答案，詢問後發現竟然不是，引起他更大的懷疑。最後他想到，李可能是為了增加蔣經國的信任度，暗通黨外人士演出那樣詢答的一幕。

前總統蔣經國文膽張祖詒發表新書「總統與我」。（記者蘇健忠／攝影）
前總統蔣經國文膽張祖詒發表新書「總統與我」。（記者蘇健忠／攝影）

張祖詒說，自此他心中出現正反兩種想法，讓他產生矛盾。正面就是向蔣經國報告他的疑點，建請考慮進一步調查；反面則是不必報告，因為蔣經國對李登輝的言行知之甚詳，對副總統提名人選也胸有成竹，此時提出疑點恐擾亂提名程序，節外生枝。最後他採取後者。張祖詒說，若干年後的政論和輿情，對李登輝不當的行徑大加抨擊指責，甚至連累到蔣經國是認人不清、用人不當，都讓他自責未向總統進言是犯了錯誤，後悔莫及。

很多人說李登輝叛黨是蔣經國逝世之後，但其實李的心態早已改變，可能與蔣經國當年否決國民黨設置副主席一事有關。

張祖詒回憶，當時幕後推動者急於鞏固李登輝權位，請幾位中常委提出建議設副主席，但被蔣經國否決；蔣經國對他說，李登輝「黨齡尚淺，黨內資望不足，過早觸摸黨魁或副黨魁的冠冕，不見得一定有利」。張祖詒說，蔣經國此舉是為了李登輝著想，當時他告訴蔣經國，這是明智的抉擇，對照後來蔣經國辭世後兩周，中常會倉促通過推選李登輝為國民黨代理主席，前後對照，後者不免予人有草率之嫌，可是這對李登輝卻是爭取權位之路的一項挫折，反倒加強更大的野心及欲望。

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