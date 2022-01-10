黑白集／霸道蔡政府 不斷強迫人民吞「低消」

立委林昶佐（右）罷免案9日投開票，林昶佐團隊在萬華龍山寺前舉辦晚會，蔡英文總統（中）上台助講。（記者許正宏／攝影）

民眾到宜蘭某餐廳用餐，點了上千元台幣的麵菜湯，店員卻堅持他必須加點150元的飲料，否則不能入內用餐。理由是，店裡規定「低消」是一杯飲料，即使顧客消費額已超過低消，也不符資格。

「低消」通常指最低消費額，這家餐廳卻指定是「飲料」，與一般市場慣例不同，惹得消費者大不悅。連消基會都認為，這樣的規定很難被消費者接受，商家應更改規定聲明飲料是「必點」，而非「低消」。

碰到這類商家，民眾只能嘔氣。花了上千元點餐，卻還不夠，消費者難道沒有不喝飲料的權利？店家服務態度差，只會降低消費者上門的欲望。若把政府也看成一種服務事業，人民得到的服務也越來越糟；而且，政府規定的「低消」越來越多：民眾必須吃萊豬、不能反對政府三接毀藻礁 、不讓在野黨審總預算 等…。

台灣近日境外移入確診數越來越多，機場群聚也分成數線擴散進入社區，迄今仍釐不清頭緒。然而，總統、副總統為了中二補選及罷昶連日造勢，彷彿沒有其他國家大事要管。補選與罷免 原應尊重當地選民的決定，但蔡總統只在乎輸贏，非要強迫民眾吞下她的「低消」支持靜昶。政府疫苗不足、偏袒高端、把關疏漏，大家都吞了，但政府反省了嗎？

重利的商家，只會自毀商譽；攬權霸道的政府，不讓人反感才怪！