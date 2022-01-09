我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

罷昶9日落幕 「白色力量」虎視耽耽 「萬安警報」響起

本報記者楊正海／台北9日電
國民黨立委蔣萬安一直維持自己的理性路線。(記者曾學仁／攝影)
國民黨立委蔣萬安一直維持自己的理性路線。(記者曾學仁／攝影)

無黨籍立委林昶佐罷免案今天投票，「罷昶」共有四個團體「進場」，彼此卻如平行線，不僅國民黨中央保持距離，連要選台北市長的藍營政治明星也是壁上觀，避免因「罷昶」激起藍綠對立，甚至攪亂年底選戰布局。

在「罷昶」前倒數決戰一周，國民黨台北市黨部才透過發起「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康來整合原本分裂的「罷昶」團體，藍營基層變成積極投入戰局，主因林昶佐強打「總統牌」，民進黨府院黨大軍壓境，顯示這一仗不只是罷免，更是北市長的前哨戰。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹嗆聲，「總統官邸就在中正區，要讓蔡英文總統感覺到不滿民意」，但藍營依舊定調，罷免是民意展現，不是政黨對決。

從公投到罷昶，國民黨立委蔣萬安維持一貫走中性策略，加強基層服務，符合「知識藍」選民喜好的中間形象。蔣萬安在罷免前三天才在萬華區設立服務站據點，訴求「萬華是一個起點」，蔣萬安昨天和台北市前市長馬英九一起發春聯，不無傳承象徵；蔣萬安表達對在地的關心，卻絕口不提政治敏感議題，維持理性基調。

這次罷昶案，國民黨定調是「配角」，不必正面和民進黨對決，蔣萬安也維持自己的理性路線，罷成可增加藍營氣勢，罷不成也不致成為藍營戰犯。不過，綠營步步進逼，台北市長柯文哲的「白色力量」也虎視耽耽，年底台北市長選戰已隱約響起「萬安警報」，考驗著不沾鍋的「萬安路線」能否一路趨吉避凶。

國民黨 罷免 民進黨

上一則

柯文哲轟第三劑之亂：不緊急的 擊垮最緊急的

下一則

黑白集／修憲媚俗化 該修的是政客的心

延伸閱讀

中二、罷昶衝擊二都市長選戰？國民黨：台中影響大、台北小

中二、罷昶衝擊二都市長選戰？國民黨：台中影響大、台北小
府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

趙少康高呼投票：反萊豬的票可罷昶

趙少康高呼投票：反萊豬的票可罷昶
國家機器救昶？童仲彥爆：罷免前發紓困金

國家機器救昶？童仲彥爆：罷免前發紓困金

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫