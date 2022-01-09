罷昶9日落幕 「白色力量」虎視耽耽 「萬安警報」響起

國民黨立委蔣萬安一直維持自己的理性路線。(記者曾學仁／攝影)

無黨籍立委林昶佐罷免 案今天投票，「罷昶」共有四個團體「進場」，彼此卻如平行線，不僅國民黨 中央保持距離，連要選台北市長的藍營政治明星也是壁上觀，避免因「罷昶」激起藍綠對立，甚至攪亂年底選戰布局。

在「罷昶」前倒數決戰一周，國民黨台北市黨部才透過發起「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康來整合原本分裂的「罷昶」團體，藍營基層變成積極投入戰局，主因林昶佐強打「總統牌」，民進黨 府院黨大軍壓境，顯示這一仗不只是罷免，更是北市長的前哨戰。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹嗆聲，「總統官邸就在中正區，要讓蔡英文總統感覺到不滿民意」，但藍營依舊定調，罷免是民意展現，不是政黨對決。

從公投到罷昶，國民黨立委蔣萬安維持一貫走中性策略，加強基層服務，符合「知識藍」選民喜好的中間形象。蔣萬安在罷免前三天才在萬華區設立服務站據點，訴求「萬華是一個起點」，蔣萬安昨天和台北市前市長馬英九一起發春聯，不無傳承象徵；蔣萬安表達對在地的關心，卻絕口不提政治敏感議題，維持理性基調。

這次罷昶案，國民黨定調是「配角」，不必正面和民進黨對決，蔣萬安也維持自己的理性路線，罷成可增加藍營氣勢，罷不成也不致成為藍營戰犯。不過，綠營步步進逼，台北市長柯文哲的「白色力量」也虎視耽耽，年底台北市長選戰已隱約響起「萬安警報」，考驗著不沾鍋的「萬安路線」能否一路趨吉避凶。