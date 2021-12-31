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新聞評論／開放核食 蔡政府還有很多沒說的事

聯合報社論
圖為日本超市擺放的福島縣生產的農產品。(本報資料照片)
圖為日本超市擺放的福島縣生產的農產品。(本報資料照片)

日本福島核災區食品叩關在即，日台交流協會雖稱「福食與CPTPP是兩回事」，蔡政府仍積極以「國際化」角度帶風向，強調依國際標準開放有助加入CPTPP。這套話術，明明被日方打臉，還唾面自乾。尤其，只看英美開放，卻無視中韓的管制，完全忽略核害風險在東亞大於歐美。近期日本又準備海放核廢水，蔡政府處理福食只看「國際化」，漠視在地利益，使農漁民及食安都淪為政治犧牲品。

蔡政府為核災區食品正名不遺餘力，要求勿再稱「核食」；這點，完全順著日方的旨意行事，毫無自主立場。矛盾的是，反核四公投時，政府無視核四廠曾通過美國核管會的安全風險評估，更拒絕依國際標準來評估重新啟封。蔡政府一味否定核四，此際又稱福島核食絕對安全，正是「雙標」行徑。

日方將開放福島核食與CPTPP脫鉤，等於否決在台灣入會前磋商開放事宜；交流協會代表泉裕泰還放話，「等待台灣自己的決心」。日本不給台灣談判空間，要蔡政府比照萊豬自動棄守防線；對此，綠委竟還附和「台灣得先拿出態度」，這到底是哪國立委？CPTPP是共識決，日本無法主導台灣入會談判，因而脫鉤處理，要台灣自己先行覺悟解禁；從貿易談判來說，是穩賺不賠。

台灣對日農產貿易逆差，疫前已達72億美元，比10年前將近翻倍；若無核食禁令，逆差將更大。台灣是日本第四大出口國，日本農林水產省最新的擴大出口報告中，台灣就是它的重點對象，主攻項目之一是乳製品，要在3年成長1.2倍。日方的策略，就是先打開福島食禁，要台灣先對日本開放市場，卻無意幫台灣取得CPTPP入場券。

日本農業輸出的戰略攻防是，先取得美、英等國對核食全面開放，再處理台中韓等鄰國，適逢三地都要申入CPTPP。日本目標先對準台灣，一來是因台灣難度最高，設限最嚴，但有求於人；若能突破，便能作為槓桿影響中韓。相對的，台灣對地緣政治過於樂觀，對國家利益欠缺中心思想，毫無整體戰略可言。

蔡政府要以英國解禁為範，說服民眾接受福島核食換取加入CPTPP，極其荒謬。英國占日本農漁輸出總額不到5％，開放的政治意義大於實質；但對台灣而言，管制核食兼具食安與農業保護意義。中韓分別位居日本第二及第六出口國，對核食從嚴管制，就是因為消費量與種類實質影響其國內市場；而美國雖是第三大出口國，但主要消費在酒類。台灣若要參考國際做法，必須參考飲食習慣相近的中韓，而非美日。

儘管中韓均已表態加入CPTPP，但對核食管制並無妥協跡象。相反的，針對東電申請「核廢水海排」，兩國均提出抗議。菅內閣宣布海排計畫時，中韓已減少進口日本水產；此際日本要中韓解禁核食，無異難上加難。蔡政府檢討福島核食開放，須與核廢水海排一併考量才行。

農委會主委陳吉仲稱全球只剩台灣與中國大陸對福食管制，這是錯誤的描述，至少台灣已開放核災區出產的酒類。此外，中日已針對核災區食品輻射物質檢測項目談判，尚未取得共識，中日韓持續溝通解禁。但蔡政府毫無作為，只能順著日本風向黑箱應變，私下接觸可能未曾間斷。

政府若能參照鄰近國家標準檢討管制項目，例如以南韓模式針對相關地區輻射高風險食品設限，只要過程透明，事先充分與民間溝通，問題應非無解。至少蔡政府得交代：民眾如何一邊反核四、拒核廢料，一邊安心吃著福島核廢水排放區的生鮮？

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