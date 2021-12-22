黑白集／選票投了也沒用 綠紅獨裁一般般

香港 立法會改選，這是港版「國安法」通過後首次新制選舉。由於民主派多已制度性出局，大選淪為愛國者遊戲，親北京 的建制派完勝，三成投票 率破新低，廢票率則創新高。當日，港人搶搭投票免費公車奔赴郊外和商場，各享歲月靜好。

外電報導，港人拒投，是因「投了沒用」。儘管港府修法，對煽動投廢票及不投票者處刑，並大肆宣傳投票，仍不敵選民以疏離攬炒選舉。民主派譏諷，投票人數與前年選舉建制派得票數相差無幾；那年民主派全港告捷，導致北京祭出國安法改變遊戲規則。

港人投票前夕，台灣才舉行公投；巧的是，這也是蔡政府上次公投慘敗後，首次公投與大選脫鉤。蔡總統比林鄭月娥更賣力催票，但投票率僅四成，民眾寧可出遊，同樣是「投了沒用」的心情。

北京的「完善選制」和蔡政府的「公投脫鉤大選」，都是玩少林足球，多數選民在場外冷眼躺平。北京選後自嗨，稱國安法讓香港民主重回正軌；蔡政府輾壓民意後，吹噓民主機制可說服不同意見。可見，論破壞人民投票胃口，紅綠本事一樣大，誰也不輸。

台港選舉，香港民主派與國民黨竟同被執政者視為亂黨，而兩地人民不約而同在民主鳥籠裡躺平。這才讓人讀懂「今日香港，明日台灣」的預言：愛國，是民主獨裁的保護色。