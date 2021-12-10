網軍是啥？法務部長停頓10秒答不出來

高嘉瑜案引發網軍亂象，法務部長蔡清祥在立法院答詢時說，法律上並無對網軍的定義，但不管是不是網軍，涉及犯罪就依法偵辦。(記者鄭超文／攝影)

立法院司法委員會昨邀法務部等單位專題報告「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」；民進黨 立委江永昌質詢法務部長蔡清祥網軍要如何定義？蔡清祥竟出現等了十秒還是答不上來，還推說網際網路不是法務部管的。

本報系聯合報報導，蔡清祥表示，目前法律上並無對網軍的定義，但不管是不是網軍，涉及犯罪檢警調就會依法偵辦；重要是行為有沒有觸法，而不是依身分。

與會官員雖然對打擊大陸網軍很有把握，但談到台灣網軍也都講不清楚，該不該查也互推責任或是「依法辦理」，就是沒有人敢承諾要查台灣網軍。

被問到民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案是否涉及網軍攻擊？蔡清祥說，不管是任何人、是不是網軍，有違法事實都會依法偵查。國民黨 立委鄭麗文與吳斯懷 質疑，為何已在偵查中，仍有相關影片與照片不斷外流？蔡清祥表示，高檢署督導小組已啟動全面調查，釐清證物的保管與對外發言有沒有違反偵查不公開規定。

另據台北中國時報報導，日前有網友發現，高嘉瑜遭林秉樞施暴案的維基百科頁面，12月2日曾被IP位址登錄於交通部公路總局的用戶更改，國民黨立委洪孟楷昨在立法院質詢交通部長王國材，他表示，公路總局說IP位址被盜用，若是如此就事態嚴重，表示有駭客駭入用公路總局IP去發文；若不是，這個固定位址的IP到底是哪位公路總局員工使用？

王國材指出，公總初步調查有兩名同仁瀏覽維基其他網頁，其他留給公總繼續追查；而公路總局連日來說法不一，原本公路總局局長許鉦漳說「沒有新進度」，指的確有員工去瀏覽維基百科，但沒有修改林的資料，在聽到媒體轉述王國材說法後，許鉦漳表示：「部長怎麼說，我們就配合」。