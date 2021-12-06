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躲追殺？國民黨一度想賣黨史文物 港商開價上億

台灣新聞組／台北6日電

國民黨將逾30萬史料暫存政大，黨史館也同樣歷經八度搬遷，過去國民黨執政時期，並非沒有考慮過幫黨史館在中央黨部外另尋安身之處。而根據一段未曝光歷史，過去曾有人想買黨史，傳聞還開出上億台幣的價碼。

本報系聯合報報導，2012年黨史館要從張榮發基金會搬回八德路中央黨部時，因台北松山區有閒置黨產房舍，黨內一度前往勘查，欲將黨史館遷往該處，但看了後認為不適當而作罷。

黨務人士甚至有發想，欲購樓設置檔案館，將史料、文物、閱覽室分層，一勞永逸安身，但淪為空談。甚至在規畫遷往政大的過程，也有想過可否另成立基金會處理黨史，但也不了了之。

面對黨產會追討黨產，黨的財務極度困窘下，在前主席吳敦義任內，有人建議可考慮出售一些不涉及機密的史料，甚至可以賣文物籌財源，但讀史的吳敦義認為不可，反對者更直指如此做形同賣祖產，將真成「敗家子」。

經過修正後，將賣「史料」改成賣「史料的數位光碟」，在相關人士牽線下，最有興趣的陸資、陸商不行，最後找到一位香港商人，還安排吳敦義與其會面，但沒想到這位港商有興趣的不只光碟，而是直接開價要買實體的黨史，而且還開出價碼，傳聞至少上億台幣。但吳敦義與其會談後仍覺該人不妥、不適合，賣黨史案因此以破局收場。

此外，黨史館保存超越中華民國歷史的數百萬件史料，隨著政權更迭及每次黨內改造，黨史館的地位卻愈來愈不受重視；黨產遭全面追殺查封，財務困窘下，如何處理黨史更似成了無法承受的包袱，看在敵對者眼中，怎麼會放棄收割黨史、奪走歷史銓釋權的大好機會？

2016年民進黨再度執政後成立黨產會、促轉會，打著不當黨產及轉型正義的旗號，追黨產、政治檔案的同時，也在追黨史，用民進黨的史觀寫國民黨的歷史。

相對民進黨啟動國家機器、立法、打歷史戰、司法戰、釋憲戰，國民黨不管在野或執政，都已無任何迴避或不面對的空間。但諷刺的是，從黨主席到黨內恐怕都不知，國民黨歷經百年的編年史，在2000年總統大選敗選後就「斷史」至今；黨與史的興衰對照下，怎不令人感慨唏噓。

國民黨 吳敦義 民進黨

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