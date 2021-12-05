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黑白集／亂台網軍 反噬綠宿主

黑白集
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的被告林秉樞（中），經新北地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見。（記者胡經周／攝影）
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的被告林秉樞（中），經新北地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見。（記者胡經周／攝影）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，前副總統呂秀蓮直指加害者是綠營網軍惡棍，希望民進黨自律自清，對社會交代；閣揆蘇貞昌只對施暴部分表示依法查處，卻對網軍亂台不作回應。全案進入另一個更值得人民關注的層面：仰賴網軍治國的執政黨將如何被反噬？

短短幾天，林秉樞的面目，從恐怖情人、文青寫手、塔綠班成員、政治社交蟑螂，到網軍惡棍等身分，不斷被揭露。但到底是怎樣的政治生態，讓「林秉樞們」如魚得水、予取予求？

林秉樞出事後第一時間就有網軍幫洗白帶風向，甚至事前就有疑似網軍公開威脅高嘉瑜。外界以為的渣男施暴事件，竟牽扯出不同網軍系統的操作；相關網軍甚至介入黨內派系鬥爭，南北征戰，無役不與，順昌逆亡，其誰能擋。

可笑的是，如今在相關人口中不是個「咖」的林秉樞，竟能長久謊稱重要國安人士並維持綿密政商關係，不僅大批政商名流出席母喪，出了事還請得動綠營大老出面「關切」新聞。若未曾展現「實力」，怎可能讓這些老江湖埋單？

卡神案讓人民見識網軍切割之利；韓國瑜、柯文哲、賴清德等遭圍剿，讓人民看清網軍下手之狠；高嘉瑜案更揭穿網軍捭闔縱橫綠營之厚黑，以及執政黨的集體犯蠢與墮落。亂台網軍反噬宿主，已是現在進行式。

民進黨 賴清德 呂秀蓮

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