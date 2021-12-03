我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

黑白集／要募要徵不敢吭氣 國防部只好沒立場

黑白集

監察院報告批評，現行軍事訓練役僅四個月，時間太短。國防部長邱國正被記者追問，卻不願發表評論，只說國防部「不會主動發起討論」役期問題。主管機關對於重大政策宣稱沒有立場，也無意討論，堪稱一絕。

把頭埋進沙裡，荒唐之下其實是更多無奈。國防部當然知道軍力不足，尤其因為少子化，更難招募。但如果改回徵兵，勢必衝擊年輕選民，這些人又正是當今政府重要選票群。所以國防部不敢吭氣，要募要徵都咬牙配合上意，反正最後責任不是自己承擔就好。

民主政治下，人民是「頭家（老闆）」，就要有身為主人的責任意識；但台灣的民主化過程在這一塊獨缺。政治人物慣於吹噓夢想，彷彿天下都是白吃午餐；因此施政高度短線化，只求配合選戰節奏釋放利多。選民未必傻到看不出背後的代價，但政客既然敢開支票，百姓不拿白不拿。大家陷入「有便宜先占」的心理，管他明天的世界會如何，想太多才是對不起自己。

對比台電，如今必須一再宣稱不缺電，核能部門主管還得公開「認罪」，供稱當初自己手裡完成的核四不安全。看到這種宛如大陸文革的場景，國防部應該感到慶幸：至少自己可以「沒有立場」，不需要全體動員厚著臉皮扮演「公投反方」，並在台上打自己耳光。

國防部 支票 公投

上一則

陸委會：不希望視訊參加海峽論壇

下一則

保持中立 馮世寬：退輔會不可宣講公投

延伸閱讀

美推軍事融資 台防長邱國正：不會硬吞

美推軍事融資 台防長邱國正：不會硬吞
公器黨用？蔡搭專機拚公投 防長證實民進黨沒付過油錢

公器黨用？蔡搭專機拚公投 防長證實民進黨沒付過油錢
台防長：和平靠自己爭取 絕不向中國投降

台防長：和平靠自己爭取 絕不向中國投降
「四個月夠嗎？」 被問役期是否延長 邱國正：認真思考

「四個月夠嗎？」 被問役期是否延長 邱國正：認真思考

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明