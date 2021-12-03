黑白集／要募要徵不敢吭氣 國防部只好沒立場

監察院報告批評，現行軍事訓練役僅四個月，時間太短。國防部 長邱國正被記者追問，卻不願發表評論，只說國防部「不會主動發起討論」役期問題。主管機關對於重大政策宣稱沒有立場，也無意討論，堪稱一絕。

把頭埋進沙裡，荒唐之下其實是更多無奈。國防部當然知道軍力不足，尤其因為少子化，更難招募。但如果改回徵兵，勢必衝擊年輕選民，這些人又正是當今政府重要選票群。所以國防部不敢吭氣，要募要徵都咬牙配合上意，反正最後責任不是自己承擔就好。

民主政治下，人民是「頭家（老闆）」，就要有身為主人的責任意識；但台灣的民主化過程在這一塊獨缺。政治人物慣於吹噓夢想，彷彿天下都是白吃午餐；因此施政高度短線化，只求配合選戰節奏釋放利多。選民未必傻到看不出背後的代價，但政客既然敢開支票 ，百姓不拿白不拿。大家陷入「有便宜先占」的心理，管他明天的世界會如何，想太多才是對不起自己。

對比台電，如今必須一再宣稱不缺電，核能部門主管還得公開「認罪」，供稱當初自己手裡完成的核四不安全。看到這種宛如大陸文革的場景，國防部應該感到慶幸：至少自己可以「沒有立場」，不需要全體動員厚著臉皮扮演「公投 反方」，並在台上打自己耳光。