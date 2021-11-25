蔡英文視察藻礁 綠憂公投五五波 宣傳不易

蔡英文總統（左）25日一早前往桃園，由桃園市長鄭文燦（左二）陪同視察「觀新藻礁生態系、大潭藻礁生態系、大潭電廠」。(中央社)

四大公投 對決，蔡英文 總統25日前往桃園視察觀新藻礁 、大潭藻礁和大潭電廠。蔡英文在大潭電廠表示，三接沒有蓋在藻礁上，而且接收站外推距離長，讓生態衝擊減少，藻礁確實是永存。蔡英文重申維持穩定電力的重要性，而三接是大潭電廠的關鍵。生態獲得保育、有穩定供電和降低碳排放，呼籲民眾支持政策。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統是要負責任向大家說明，對於保護藻礁的成果及讓環境保護與國家發展取得雙贏所做的努力，蔡總統不會踩上藻礁。

國民黨主席朱立倫說，國民黨認同、支持保護藻礁，希望不要破壞環境，民進黨還開了一張2025非核家園的「芭樂票」，這是絕對不可能達成；國民黨支持重啟核四，至少多一個選擇，且前提是核安擺第一，不像民進黨只會喊口號，「博歹筊，賭輸就翻桌」。

黨政高層說，針對藻礁公投案，民進黨內部民調已接近五五波，但黨內憂心，「護藻礁」議題獲得許多年輕人支持，如何宣傳才能鼓勵年輕人出門投下不同意票，成為一大難題。

蔡英文2013年曾在潘忠政等環團邀請參訪觀新藻礁，並寫下「藻礁永存」四字。藻礁公投領銜人潘忠政喊話，希望蔡英文邀他一起前往，但未接獲邀請；他也說，公投前開聽證會應是不可能了，難有機會再和總統對談，執政黨也喊出「四個不同意」，現階段三接議題應由民意決定。

張惇涵回應，蔡總統並不是沒有與潘忠政面對面溝通的機會，過去五年，總統與全國非政府組織環境會議的代表會面，潘都有參加。

珍愛藻礁公投案第三場意見發表會24日交鋒，正方代表東海大學生態與環境研究中心教授林惠真說，外推案只是「止痛藥」，仍會破壞大潭珍貴藻礁；代表反方的環保署前副署長詹順貴說，外推案兼顧生態、減煤、降空汙，維護區域公平正義。

林惠真指出，工程會造成不可逆的破壞，外推方案港區面積多達九百多公頃，被壓到的棲地生物將無一倖免；台灣西海岸現在只剩下一成的自然海岸，藻礁公投案是海洋國家的「補考題」，不要在原方案跟外推方案僅差455公尺當中討價還價。

林惠真說，台灣不該窮到只剩下電，應思考能源開發、自然環境跟自己的關係，留下健康海岸線，與自然共好，這才是台灣核心價值。

詹順貴說，外推方案並非環保跟經濟的拔河對抗，而是兼顧藻礁生態系、減煤、減空汙、等多元環保價值，否則「怎麼說服中南部居民說服，你的身體健康沒有藻礁生態系重要？」