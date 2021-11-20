查「重啟規畫」外洩？政府帶頭反核四 台電人成箭靶

民進黨年底公投宣講高雄場19日晚於左營元帝廟舉辦，行政院長蘇貞昌（左四）、立委劉世芳（左三）與多名在地市議員高喊「四個不同意，台灣更有力」。（記者陳玫伶／攝影）

重啟核四公投 領銜人黃士修昨天公布一份「核四重啟初步規畫書」，引起滔天巨浪，經濟部和台電接連發出「車輪式聲明」，經濟部長王美花還錄影表示政府「挺台電弟兄」，外傳官方私下卻在徹查「是誰洩漏文件」。事實上，規畫書完整版內容中的詳細資料，不但「外人」無法寫出來，撰寫時間更有跡可循。

黃士修昨公布「核四重啟初步規畫」，表示這是台電2019年在「以核養綠」公投通過後完成的規畫書。報告指出，核四設備貯存狀況良好，不存在設備不可用問題，系統雖然封存但確認穩定可靠。報告稱「設備貯存狀況良好」，「核四重啟並非易事，但也絕非難事。」

報告指出，為了使核四廠一號機如期如質商轉發電，需要立法院廢止「2020年底前全數移出核四燃料棒」，並提到台電已經將四批燃料棒運出；另提到「新國會2月成立後，建議立即廢止該項決議」。新國會在2020年2月組成，因此可以推定，文件撰寫時間很可能就在2020年1月。這也代表，台電聲明稱核發處處長許永輝2020年1月才上任、沒看過也沒參與報告，可能存在爭議。

知情人士表示，三年前的以核養綠公投，台電不少員工支持、在辦公室間流傳連署書，卻被某位高層訓斥，這位高層日後也如願升官；公投過關後，台電帶著核電廠延役及重啟評估到行政院開會，卻收到指示「堅持非核家園」，要台電「回去想不能延役及重啟的理由」。這次規畫書外流，台電員工更是一整日被清查，如同「防諜」般被對待。

這波「清算」連學者也難以倖免。近日有立委要求原能會、台電、中油與工研院清查由清大工程原子科學院院長李敏擔任理事長的核能學會，是否有做過公家機關的案子，調查未果後，正巧台電的四位核能學會理事，也藉李敏設計宣傳海報稿上使用「核能學會」字樣一事，在兩天內全體辭職，更聯名批評李敏散播假消息、沒有學術倫理。李敏接受本報系聯合報記者詢問時回應，他在一天內就把設計稿上的學會字樣刪除，不清楚這幾位理事動作是否「另有內情」。

官方各種聲明表示「挺台電弟兄」，卻傳出私下徹查是誰外洩文件，台電對蔡政府是代表科學的政治道具，還是必須封鎖的科學證據？人民對核四議題有知的權利，似乎只能在政府遮遮掩掩下一知半解。