中正紀念堂轉型座談 促轉會提移除蔣銅像 不可回復

促轉會代理主委葉虹靈表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置。（本報資料照片）

促轉會代理主委葉虹靈昨在座談會表示，基於轉型正義，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置，否則可能因政黨輪替或不同主政者而恢復。但此說法引發議論，國民黨立委吳斯懷 表示，促轉會不是仇恨會，要改就請民進黨 統一標準，歷史不能只還原他們認為的真相。

吳斯懷表示，要轉型正義，希望民進黨用同一標準檢視，如果只是針對蔣介石銅像，不是政黨該有的格局；八田與一傷害多少台灣 民眾和原住民，這段歷史資料檔案都有，民進黨要不要把所有神社拆掉、把遺址蓋成水庫？蔣介石在台灣蓋了幾十座水庫，三七五減租對台灣窮苦佃農貢獻多大，歷史不能只還原民進黨所認為的真相。

吳斯懷也說，高雄城中城大火，高雄市長陳其邁也以「時空環境不同」，拒絕為他過去立下的標準辭職，民進黨的雙重標準展露無遺。

促轉會昨舉行「從中正紀念堂的時空軌跡談轉型的Ｎ種可能」座談會。中研院社會學研究所兼任研究員張茂桂提出，中正紀念堂應轉型為「戰爭與和平」紀念堂，將過去所遺忘的戰爭因素帶進來，「不是完全針對蔣介石，但蔣介石在裡面會被處理，會被檢討。」