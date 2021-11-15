我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

中正紀念堂轉型座談 促轉會提移除蔣銅像 不可回復

記者張加、鄭媁╱台北15日電
促轉會代理主委葉虹靈表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置。（本報資料照片）
促轉會代理主委葉虹靈表示，基於轉型正義立場，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置。（本報資料照片）

促轉會代理主委葉虹靈昨在座談會表示，基於轉型正義，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置，否則可能因政黨輪替或不同主政者而恢復。但此說法引發議論，國民黨立委吳斯懷表示，促轉會不是仇恨會，要改就請民進黨統一標準，歷史不能只還原他們認為的真相。

吳斯懷表示，要轉型正義，希望民進黨用同一標準檢視，如果只是針對蔣介石銅像，不是政黨該有的格局；八田與一傷害多少台灣民眾和原住民，這段歷史資料檔案都有，民進黨要不要把所有神社拆掉、把遺址蓋成水庫？蔣介石在台灣蓋了幾十座水庫，三七五減租對台灣窮苦佃農貢獻多大，歷史不能只還原民進黨所認為的真相。

吳斯懷也說，高雄城中城大火，高雄市長陳其邁也以「時空環境不同」，拒絕為他過去立下的標準辭職，民進黨的雙重標準展露無遺。

促轉會昨舉行「從中正紀念堂的時空軌跡談轉型的Ｎ種可能」座談會。中研院社會學研究所兼任研究員張茂桂提出，中正紀念堂應轉型為「戰爭與和平」紀念堂，將過去所遺忘的戰爭因素帶進來，「不是完全針對蔣介石，但蔣介石在裡面會被處理，會被檢討。」

民進黨 台灣 吳斯懷

上一則

南投武界壩無預警洩洪釀4死 台電值班員過失致死罪判刑

下一則

出國須補2劑 藍：高端該停打 打到4劑是「謀財害命」

延伸閱讀

蔡英文促「正面迎戰公投」藍諷：就是對抗民意和人民

蔡英文促「正面迎戰公投」藍諷：就是對抗民意和人民
布林肯保台言論 中國外交部：違背國際法理

布林肯保台言論 中國外交部：違背國際法理
藍委：美國軍工複合體持續發功 點燃全球戰火

藍委：美國軍工複合體持續發功 點燃全球戰火
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
台灣退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

台退將夏瀛洲稱「解放軍有權巡西南空域」 台國防部發聲了

2021-11-07 13:10
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
行政院長蘇貞昌(中)參加國立台灣歷史博物館升格儀式。記者修瑞瑩／攝影

中共從清華大學竊高科技機密？蘇貞昌：中國謀我日急

2021-11-08 10:08

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑