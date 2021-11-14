珍愛藻礁攻防 民團：環評不正義 經長：三接是三贏

中選會13日舉行四大公投首場意見發表會，「珍愛藻礁公投」由經濟部長王美花親自上陣擔任反方代表。（記者余承翰／攝影）

「珍愛藻礁 」公投案昨首場意見發表會，正方代表為台灣 蠻野心足協會理事長陳憲政，反方則由經濟部長王美花親上陣，雙方就中油第三座液化天然氣 接收站（三接）是否應遷離桃園大潭藻礁海岸及海域各自表述。環團主攻環評程序不正義、資訊不公開，經濟部則大打經濟牌，強調經濟發展台灣用電需求不斷增加，第三天然氣接收站可達「顧供電、減空污、顧藻礁」的三贏，三接非蓋不可。

率先發球的陳憲政指出，環團與政府在藻礁議題各執其詞，同樣的科學事實，正反說法差距卻極大，主因在於調查不足，未充分公開資訊。並以服貿爭議為例，指三接最大問題就是法定程序未落實，當初環評初審時，專案小組認定對藻礁生態有重大影響，不應開發，卻遭政治力介入，讓環評案強渡關山。

陳憲政也提到，政府以缺電為由興建更多的天然氣接收站，但天然氣只是過度能源，不是愈多愈好，據推估，2050達到淨零碳排後，屆時化石燃料設備的閒置率將高達六成。

換句話說，中油花1300億台幣（約46.8億美元）蓋接收站，二 、三十年後卻只剩四成使用率，鉅額成本難回收，債留後代。

王美花則以「顧供電、減空污、護藻礁」為主軸，強調近年台商回流帶動歷年最大投資、台積電預計在高雄蓋廠，這些經濟發展，都導致用電量成長，因此必須有新的發電機組。天然氣碳排量是燃煤的二分之一，空汙則是燃煤的三分之一，假設三接蓋不起來，就會少掉137億度的電，等於是台北市用電量的八成五，勢必要增加燃煤。

王美花強調，再外推方案往外推出455公尺，離岸1.2公里，岸邊藻礁完全不受影響，還能獲更好保護，連海底礁石都不用浚挖。

不過陳批評，再外推方案是把突堤向外延伸，恐加劇海岸侵蝕，因此環團才主張三接應考慮在台北港、林口港等現有港口，或者浮動式平台。