中南部反空汙團體「挺藻礁」 擬發動遊行推公投過關

台灣健康空氣行動聯盟、台南市空污防護自救會、南部反空汙大聯盟、藻礁公投推動聯盟14日在立法院舉辦記者會，公開力挺珍愛藻礁公投。（記者吳姿賢／攝影）

四大公投 案年底登場，珍愛藻礁 案受矚目，經濟部過去多次強調興建三接才能改善中南部空汙引發議論，今天有中南部反空汙團體主動舉辦記者會「挺藻礁」，認為產業轉型、用電負成長才能真的改善空汙，不排除在公投前發動護藻礁遊行，力催珍愛藻礁公投案過關。

台灣 健康空氣行動聯盟、台南市空汙防護自救會、南部反空汙大聯盟、藻礁公投推動聯盟今天在立法院舉辦記者會，公開力挺珍愛藻礁公投。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，政府過去一直拿中南部民眾的肺來恐嚇、情緒勒索要蓋三接，現在有中南部反空汙團體主動跳出來守護藻礁，讓他非常感謝。

他說，環境基本法2003年通過，明文「經濟科技社會發展對環境有不良影響或危害之虞，應以環境保護為優先」，因此藻礁應該要受到優先保護，但桃園市府從一開始就失職，沒有啟動自然地景審議，導致誤送觀塘三接案進入環評，期間更破壞制度、扭曲專業。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，民進黨宣傳「四個不同意、台灣更有力」，根本是把公投看成毒蛇猛獸、自以為被針對，但藻礁問題明明就是執政黨先帶起亂源，擬於公投前結合反空汙團體跟藻礁團體在台北舉辦遊行，但具體時間地點尚待決定。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文說，用三接改善空品的期望根本不能實現，現在中南部空品不好最主要原因是石化產業跟鋼鐵產業造成，即使未來用天然氣發電取代燃煤發電，現行產業大量汙染仍會存在，無法解決中南部空汙問題。蔡政府上任五年來，用電量成長1.5個核四廠，若再繼續放任用電量成長，燃氣廠蓋好後也不一定會取代燃煤，可能變成燃煤加上燃氣雙重汙染，但執政黨卻沒有提出因應對策。真的希望空氣變好，藻礁公投就應該投下贊成票，迫使政府讓產業轉型、推動用電負成長。

南部反空汙大聯盟總召洪秀菊說，拒絕為了用電需求而犧牲珍貴藻礁，這只是愚民的官方說法，她來自最高碳排的高雄市，只要高汙染、高碳排、高耗電的中鋼、中油等褐色產業能夠優先減產，以及加速低碳化轉型，又可節能減碳降空汙，才是民間團體期望政府努力的方向，而不是犧牲藻礁的自然生態。