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黑白集／在野、執政雙標 綠民主已死

黑白集
民進黨秘書長林錫耀。（本報資料照片）
民進黨秘書長林錫耀。（本報資料照片）

民進黨通過明年選舉提名條例，除屏東等三地將辦初選外，其餘縣市皆由蔡英文徵召。對於中央「沒收」初選，中常委陳茂松指桑罵槐，罵秘書長林錫耀「不要臉」；台灣民意基金會董事長游盈隆則直指蔡英文，說林錫耀只奉命行事，他大嘆「黨內民主已死」。

何止民進黨「黨內民主已死」，在蔡政府的刀俎下，台灣民主早就只剩半條命。光看公投就好了：要收割光環時政府就修法降低門檻，失利時就修法和大選脫鉤；覺得時機不對，就用行政權延期；再不濟，就是對公投結果置之不理。試想，蔡政府濫權修法，即將民間水利會全部收歸國有。這樣的政府，你怎麼和它談民主？

當游盈隆慨嘆「黨內民主已死」時，我們有聽到民進黨其他人發出不平之聲？沒有！全黨都變成沉默的羔羊了，又或者，他們都很滿意這種被閹割狀態。居優勢的民進黨立委當了五年多橡皮圖章，人人也都感覺良好，不是嗎？

這次蔡英文磨刀霍霍下令對四大公投總包抄，不只是衝著國民黨而來，也是對台灣民意毫不留情地殺伐。不要以為她會有什麼不安，政務委員張景森已預告：明年時代力量的議員席次會「消失」，2024年會被三黨瓜分；原因是，誰教時力宣布要支持三項公投。

對黨內都沒在仁慈，何況側翼！

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