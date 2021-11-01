救國團團慶致詞 呂秀蓮：歷史惡業非現今任何人責任

救國團10月31日在劍潭青年活動中心舉行69周年團慶，邀請前總統馬英九（左）、前副總統呂秀蓮（右）出席活動，兩人見面拱手作揖致意。（記者許正宏／攝影）

救國團昨舉辦成立69周年團慶大會，前總統馬英九 與前副總統呂秀蓮 皆受邀出席，呂秀蓮致詞時談及轉型正義時直言，朝野需共同努力把過去歷史惡業轉為善業，對昔日過錯的批評，「也絕對不是現今任何一個人的責任」。對於救國團遭黨產會認定為國民黨 附隨組織，救國團主任葛永光昨喊話，要求黨產會還救國團清白；馬英九致詞時強調，救國團的成立是有法源依據的，黨產會不該將其列為國民黨的附隨組織。

台北中國時報報導，呂秀蓮表示，現在做轉型正義，有些人觀念不正確，從威權走到民主今天，不妨把轉型正義看作是共同經營歷史的共業，有關統治者跟被統治者之間的關係，這是基於時代背景不同，等到新的時代來臨，應該有所調整。呂秀蓮說，轉型正義是不論誰在朝誰在野，要用看待歷史真相的角度，共同努力把過去不好的歷史共業，惡業轉換成善業，而這應該朝野合作。

呂秀蓮話鋒一轉，談及年底的四大公投。她表示，大家也發現一個政黨在執政或是在野，面對這四個議題就持不一樣的立場，若繼續用政黨動員，並非國家之福。

另據本報系聯合報報導，救國團主任葛永光日前表示，救國團「一切都按照政府法令執行業務，當年法制還不完備，所以救國團財產才會借名登記在中華民國名下，至於救國團活動中心的土地都是合法與政府簽約租借，付100%的全額租金。救國團是守法守紀的單位，一切按政府法令執行業務，救國團的財務也向來嚴謹、透明，一切都經過合法程序辦理。」