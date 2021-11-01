黑白集／蘇貞昌才是在扯後腿

蘇貞昌一開始賣力「衝衝衝」，人們就得提心吊膽，擔心他衝過頭。民進黨宣傳反四大公投 大戲登場，昌仔一上台就火力全開，指責國民黨 要奪政權，「把蔡英文 打到跛腳」。拜託，這麼弱的論述，根本是在幫倒忙好嗎！

公投過不過，是「人民頭家」作主，蘇貞昌顯然把公投和選舉搞混了。再說，四項公投有兩項是民間所提，民進黨全算到國民黨頭上，這是故意藐視民間團體嗎？何況，政黨輪替是民主政治常態，在野黨當然應以爭取執政為目標。蘇貞昌說藍營要把蔡英文「打到跛腳」，這等江湖郎中口氣，未免太low。

根據政治常態，一個任期快屆滿的主政者，通常會因影響力降低而陷入跛腳。然而，蔡英文如果面臨跛腳，禍首就是蘇貞昌。原因是，他不時自吹自擂卻言不及義，他的團隊每天瞎忙卻看不到績效。一個缺乏政績又不恤民意的內閣，基本上就是在扯總統後腿，不是嗎？

會讓蔡英文跛腳的，當然還有黨內派系的爭權內訌。蔡英文鎮不鎮得住派系，她自己得負責；但蘇貞昌利用職權召喚「新蘇」聯軍打壓別的派系，不也是政壇煙硝蔽天的主因？北宜高鐵選址移來換去，「林佳龍版」的繪本被回收銷毀，又是誰的雞腸鳥肚做出來的事？

讓人民好好公投吧！再亂扯，只會更增添反感。