刪Ｑ戰…藍：台灣民主勝利 綠：凸顯制度矛盾

立委陳柏惟罷免案通過，國民黨主席朱立倫在國民黨中央黨部發表談話。（記者林伯東／攝影）

台灣 基進黨立委陳柏惟（3Q哥）遭罷免 ，國民黨主席朱立倫認為這是在地鄉親與台灣民主的勝利；民眾黨認為是民進黨 執政傲慢造成；民進黨批評，這是報復性罷免結果，凸顯制度性矛盾。時代力量則呼籲，在仇恨動員後，朝野應回歸理性。

「刪Q」結果昨晚出爐後，朱立倫表示，民意已告訴大家，一個立委永遠搞抗中保台、心中只有意識形態、政黨對立，不去思考在地民眾關心的空汙、家長最關心的反萊豬議題與毒品問題，終究會遭罷免。

朱立倫批評，過程中蔡英文總統與行政院長蘇貞昌、綠委，用分化對立、惡意指控國民黨方式，想把這局又變成是抗中保台口號式罷免選戰，「可以不要再如此了吧」。

民眾黨昨發聲明表示，罷免案最終演變為藍綠政治動員，最重要原因還是民進黨執政傲慢、藐視民意，從萊豬到疫苗採購，民進黨上下早已民怨沸騰，「刪Q」正是這股民怨宣洩出口，陳柏惟淪民進黨執政不力的代罪羔羊。

民眾黨也呼籲基進黨與民進黨，仇恨固然是政治動員有效的提款機，但政治的根源不該是透過標籤製造對立，抗中保台固然重要，但不該簡化為政治的全貌，「民進黨若不深切反省檢討，民意終將再次反撲。」

民進黨發言人劉康彥回應，尊重人民選擇，但國民黨傾全黨之力，以不具正當性理由，亂鬥僅一席立委的台灣基進黨，報復式罷免對民主政治不利；且從票數看，罷免陳柏惟票數比陳當選票數還少，更凸顯以「少數否決多數」制度性矛盾。

時代力量立委王婉諭昨表示，尊重民意，但在過程中看到太多激化對立，不希望台灣政治最終只能走向仇恨動員。「激情過去，明天還是要過日子，希望公共討論能回歸理性的政策討論及良善的對話溝通。」