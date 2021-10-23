線民案延燒 促轉會：不能單以口述史定罪

促轉會代理主委葉虹靈22日表示，不能單以口述歷史論斷任何人是否有罪，唯有釐清真相，歷史傷痕才能彌平，追求社會和解才有可能。(記者蘇健忠／攝影)

立委黃國書線民案持續延燒，綠營質疑轉型正義「做半套」。促轉會昨表示，不能單以口述歷史論斷任何人是否有罪，現在引起的「獵巫風潮」要非常小心，威權時期統治者可以為維持自己的政權而任意剝奪人民被公平審判的程序，現在進入民主法治的社會，不能讓任何人沒有經過公平審判程序就被鄉民定罪。

本報系聯合報報導，至於遭指控為調查局臥底的民進黨 故主席江鵬堅引發駐日代表謝長廷和民進黨前主席施明德隔空爭辯，促轉會代理主委葉虹靈說，不評論個案。

施明德指當年美麗島辯護律師幾乎都是特務，美麗島律師出身的行政院長蘇貞昌昨說，「我一生坦蕩，可受公評」。民進黨立委何欣純昨質疑，黃國書事件，大家侷限於線民的內容、人物，卻沒有追究當時黨國威權體制如何造成人民猜忌跟對立，促轉會轉型正義讓人覺得「做半套」。

蘇貞昌表示，台灣 過去是全世界最長的戒嚴時期，好不容易打開民主大門、衝破威權，但威權遺毒還在各角落，利用政府機器、公權力、資源預算 逼死人民，監控或行不公不義的事情，人民、線民都可能是受害人，就算有線民，也是最末端，更該被譴責的是為了權位用不法手段，不公不義逼迫人民的掌權者。但戒嚴這麼長時間，許多罄竹難書的事，促轉會一時之間要全部做到很難，只能盡力做好。

促轉會委員王增勇昨說，在整個轉型正義，檔案、口述歷史代表真相，但都不完整，不能以一個口述歷史就論斷有罪或無罪。

有關施明德質疑促轉會迄今不准他看檔案，葉虹靈說，未拒絕任何申請，「施也沒來申請過」。監控檔案開放閱覽計畫共接獲163份申請表，其中100份申請表查有相關檔案並通知申請人，最後共計78名申請者到會閱覽；為補足對案件類型多樣性的了解，也主動邀請23名當事人閱覽檔案及委託研究團隊邀請16人。

另據媒體報導，促轉會昨天召開記者會宣布將提出促轉條例的修法，增訂專章追究當年加害者的責任，包括追究刑事與行政責任、追回贈勳等榮典，若是公務員退休俸可追回，相關修法草案預計明年5月提出。

葉虹靈表示，目前的研究僅釐清軍事審判體制，釐清加害者責任則是為了進一步釐清上層黨國體制輪廓，以及運作方式。