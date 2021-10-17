冷眼集／斬吳子嘉、挺3Q 民進黨黨紀真微妙

美麗島電子報董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍。（ 本報系資料照）

一邊是大鳴大放的民進黨 資深黨員吳子嘉、另一邊是被罷免投票 的台灣 基進立委陳柏惟，但民進黨一手「斬吳董」、另一手「挺3Ｑ」，究竟標準為何？

吳子嘉加入民進黨24年，對自家人的批評從未嘴軟，在黨內結仇無數，卻也有固定友好的派系，被形容為「亦正亦邪」。吳子嘉16日自曝遭開鍘的「七大罪狀」，都與他批評民進黨有關，甚至劍指新潮流系在背後操作。

吳子嘉與新系結怨已深，曾被高雄市前市長陳菊一狀告上法院，吳稱不可能向陳菊道歉就被列為開鍘罪狀之一；中評會成員包含各派系，充滿人治色彩，中評會今年改朝換代，主委康裕成是新系要角，過去可以擱置，現在當然也可以公事公辦。

不過，過去遭民進黨開除黨籍者，多半有明顯違紀事證，例如上屆中評會也曾討論吳子嘉案，最後卻遭「政治擱置」；同一時間，法醫高大成、挺扁大將鄭新助等人，都因為違紀名列他黨不分區名單而被開除，蘇系新北市議員李余典則因違紀為民眾黨的女兒李旻蔚助選而被停權。

由此可知，民進黨每次祭出黨紀的標準都「很微妙」，也會因為身處不同派系而受到輕重不一的懲罰，黨內戲稱，「最高標準就是沒有一定的標準」。

民進黨最近為了陳柏惟，幾乎傾全黨之力相挺，連蔡英文總統都親上火線表態支持，雖然陳柏惟爭議連環爆，但只要站在同一陣線，民進黨就可全力支持；吳子嘉雖身為資深同志，言行卻常與中央「唱反調」，被割捨也就不太令人意外。