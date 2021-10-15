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再爆財產申報不實 陳柏惟認了：一時失誤

台灣新聞組╱台北15日電
台灣基進立委陳柏惟(中)。（中央社）
台灣基進立委陳柏惟(中)。（中央社）

立委陳柏惟罷免案倒數，刪Ｑ總部昨再出招，質疑陳柏惟財產申報獨漏資本額20萬元台幣的事業投資，已向監察院檢舉財產申報不實；陳柏惟說，該公司「收入零、支出零」，這是一時失誤，有必要就處理。

對於蔡英文總統表態力挺陳柏惟，民眾黨立委蔡壁如昨質疑，蔡英文把總統做小了，當初民進黨對高雄市前市長韓國瑜進行人格毀滅戰，如今國民黨有樣學樣，是不是剛好而已？

刪Ｑ總部指出，監察院公報第165期廉政專刊，陳柏惟公職人員財產申報表中，第12項「事業投資」欄目空白，申報日期為2020年4月28日，但網路搜尋可查到陳柏惟擔任「汪達創意有限公司」負責人，資本額20萬元，設立時間為2017年11月7日。

刪Q總部表示，該公司登記地址與陳柏惟申報的房地產地號一致，財產申報表涉嫌申報不實，陳是否運用其參與政府或民間標案，或觸及利益迴避的灰色地帶？

陳柏惟說，汪達創意公司是他拍完動畫電影「幸福路上」，回到高雄花7500元設立的公司，但公司成立後，他就去做其他工作，這是一家「收入零、支出零，沒有動過的公司」，如果有相關違反法律之處就會解散掉，這是一時失誤，但沒有造成利益損害，有必要就處理。

民進黨高雄立委邱議瑩昨在臉書貼文「挺3Q反罷免」，國民黨文傳會主委凌濤批評，高雄發生嚴重火災，高雄綠委卻只顧挺陳柏惟，實在離譜；邱議瑩昨晚刪文並發表道歉聲明，希望高雄一切平安，以救災及後續援助為第一優先。

投資 國民黨 蔡英文

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