自揭「成叛徒原因」鄭麗文：民進黨台獨 騙局一場

國民黨立委鄭麗文（左三）日前質詢行政院長蘇貞昌時遭嗆「不要臉」，14日多位女性民代與婦女站出來相挺要求蘇揆道歉，台北市議員鍾沛君（右二）更送一把掃帚給鄭麗文，要把羞辱女性的院長掃地出門。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨立委鄭麗文前天質詢行政院長蘇貞昌，雙方因為「投降說」爆發激烈言語衝突，蘇還脫口罵鄭「袂見笑」（台語，意指：不要臉），再度引發朝野對立。今天上午多位女性民代與婦女站出來力挺鄭麗文，疾呼要求蘇揆道歉。不過嘉義市前市長涂醒哲也曝光19年前的「舔耳案」，感嘆至今都未收到鄭麗文的道歉，並說鄭麗文就是因為「舔耳案」，被民進黨 開除黨籍。鄭麗文今天受訪除了強調「民進黨是我主動退黨的」，也自揭當年退黨的主要原因。

鄭麗文表示，有很多親綠媒體播出她過去主張台獨的畫面，她從年輕念大學、大學畢業時，就是台獨基本教義派。當年她為了黃華的台獨案，在台大校門口絕食的時候，有民進黨的人來勸說「黃華是一個麻煩製造者」，她在那邊絕食會讓民進黨很尷尬。鄭麗文後來當了國大代表，當時李登輝總統提出「兩國論」，民進黨中央召開緊急會議，還派現在的駐美代表蕭美琴，去向AIT保證民進黨絕對不會隨之起舞，一定會冷處理。鄭麗文說，當時她就知道，原來所有主張台獨統統都是假的，都是騙人的。她在嚴肅思考之後，決定離開民進黨，因為她認為，台獨只是民進黨拿來奪權鬥爭的工具而已。

鄭麗文說，陳水扁、蔡英文 都公開說過，民進黨執政，絕對不會搞台獨。今年國慶日剛過，「蔡英文不是還在高喊

捍衛中華民國嗎？所以民進黨還有誰在搞台獨呢？台獨工作 者跑到哪裡去了？統統變成啞巴了嗎？台獨工作者躲在總統府裡面？還在做她中華民國的總統夢嗎？台獨早就是笑話一則，騙局一場！」

鄭麗文也向綠營喊話，「如果今天在蔡英文的領導之下，民進黨要改為捍衛中華民國，我們非常歡迎。但不要在那邊掛羊頭賣狗肉，還拿台獨的招牌出來招搖撞騙，這是我不齒、離開民進黨的最主要原因」。