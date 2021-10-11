新聞眼／年年空喊團結 蔡英文真心想談？

蔡英文呼籲朝野政黨放下成見討論憲改議題。（記者侯永全／攝影）

蔡英文 總統10日呼籲朝野政黨放下成見討論憲改議題，也向同在國慶大會現場的在野黨主席喊話團結，盼約定「四個堅持」。這些話題，大家耳熟能詳，幾乎已是蔡總統每年國慶或民進黨 全代會都會提到，但喊了那麼多年團結，還是看不見曙光，到底是說說而已，還是真想談？

10日不是蔡總統第一次為了修憲向在野黨喊話。2017年國慶時，蔡英文就曾主動遞出橄欖枝，希望朝野政黨能為修憲坐下來談，並隨即指派當時的總統府秘書長吳釗燮展開後續的聯繫工作；但因藍綠雙方都很消極，最後不了了之。如今蔡英文再次喊話，希望朝野攜手為修憲共商，但如果執政黨從未打算彎下腰，又要從何談起？

台灣 政治史上，朝野領袖曾多次上演會談戲碼，但從前總統陳水扁時代到蔡英文擔任民進黨主席時代，每次會談都不歡而散，難有共識，甚至可能導致朝野關係更惡劣。

蔡英文多年來一再於公開場合呼籲朝野合作，也顯示蔡上任後的朝野關係持續處於緊繃狀態。事實上，民進黨從2016年完全執政至今，因國會席次懸殊，在野黨幾乎沒有話語權；而民進黨身為完全執政的最大黨，總是針對批評政府的言論猛烈回擊，導致朝野只剩下相互敵視。

從近年立法院藍營激烈杯葛的狀態來看，如今要求朝野合作修憲，恐怕難如登天。