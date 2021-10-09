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蔡英文：台灣不會冒進 但對主權也不會退讓

記者楊文琪／台北報導
10日是中華民國110年國慶日，蔡英文以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，向國人發表演說。 圖：總統府提供
10日是中華民國110年國慶日，蔡英文以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，向國人發表演說。 圖：總統府提供

10日是中華民國110年國慶日，總統蔡英文以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，向國人發表演說，據指出，面對國際局勢的變化，以及對岸軍機不斷擾台，蔡英文將重申，台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場。而蔡英文也將再次強調，台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓。

據透露，蔡英文今年的國慶演講內容分為五個部分，第一部分：團結展現韌性，國際合作防疫。面臨5月以來的疫情挑戰，蔡英文感謝所有英雄的付出，感謝民間與政府的攜手合作，更感謝全體國人的自律與團結，守護住我們珍愛的家園。蔡英文並感謝國際友人的協助與伸出援手，展現出「民主大聯盟，世界加好友」的精神，台灣會在國際社會中，持續擴散「善的循環」，為國際社會貢獻。

第二部分：台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰。蔡英文將向國人報告當前複雜的區域情勢，以及我們所面臨的空前嚴峻挑戰。台灣處在民主防線的最前緣，我們的每一步將牽動世界未來的走向，而世界未來的走向，也將影響台灣的未來。面對區域局勢，蔡英文將重申，台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場。蔡英文也將再次強調台灣不會冒進，但對於主權，也不會有所退讓。

第三部分：在台灣人民的最大公約數上，凝聚團結共識。蔡英文將表達今天讓世人肯定稱讚的中華民國台灣，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。即使在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但「確保主權、捍衛國土」是不變的堅持；這是台灣人民的最大公約數，我們必須在這個最大公約數的共同基礎上，共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人，繼續自由奔放。

第四部分：匯集社會力量，化解重大分歧。在經過勇敢改革、壯大國力的五年執政後，蔡英文將闡述在未來任期，她期許為國家的未來發展，進一步打下長治久安的基礎。面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，蔡英文期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方，讓國家有足夠的實力、穩定的社會，迎向未來變局與挑戰。

第五部分：光榮自信攜手，台灣走向世界。蔡英文將提及今年夏天的東京奧運的感動，以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信。蔡英文也期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。

台灣 蔡英文 東京奧運

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