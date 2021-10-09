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民進黨1.45億政治獻金稱冠 狂砸600萬委請2公司

記者蔡晉宇、楊正海／台北9日電
政黨政治獻金收入，民進黨居台灣四大黨之冠。（本報資料照片）
政黨政治獻金收入，民進黨居台灣四大黨之冠。（本報資料照片）

監察院昨公布去年政黨政治獻金報告，民進黨去年政治獻金收入總計1.45億元（台幣，下同），支出為1.09億元，結餘3592萬餘元，居四黨之冠。

民進黨的會計報告書中，發現民進黨曾在去年4月20日捐贈777萬1400元給衛福部疾管署，分別於去年1月9日、1月21日投入666萬7566元、20萬元給「2008傳媒行銷公司」做廣告業務費、網路廣告。

國民黨去年政治獻金收入為1.23億，支出1.17億元，結餘646萬餘元；根據公開資料，國民黨收入雖較民進黨少，但在人事費用、選務費用等項目支出均高於民進黨，其中一整年支出的人事費用較民進黨高出2470萬元。

時代力量則結餘174萬餘元。有別於藍綠財務正成長，民眾黨卻短絀2318萬元，對於民眾黨的選務費用支出大於藍綠兩黨，且短絀超過2000萬元，民眾黨主席柯文哲說，因為民眾黨都誠實申報，所以會出現選舉費用比國民黨和民進黨多的情形；至於有短絀，若大家同情民眾黨，「可以捐一些給我們」。

曾被爆出與民進黨關係緊密的「幫推」與「投石」公關公司，在2018年選舉中光靠接綠營案子，兩家公司進帳逾1009萬元；2020年總統大選期間，兩公司共接69件蔡英文陣營的宣傳案，金額從8000元到500萬元不等，近四年累積拿下蔡政府8000多萬元標案。

根據監察院公布資料顯示，民進黨去年度的政治獻金總計收入為1億4538萬餘元，其中個人捐贈收入1億1967萬餘元為最大宗，另外還有來自營業事業捐贈收入2364萬餘元、匿名捐贈收入151萬餘元、人民團體捐贈收入55萬、其他收入7188元等；支出部分，總計1億946萬餘元，包含業務費用6310萬餘元、人事費用2507萬餘元、選務費用1514萬餘元、雜支120萬餘元、捐贈給推薦的公職候選人競選費用50萬元、公共關係費用1萬餘元等。

民進黨 國民黨 蔡英文

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