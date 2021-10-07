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陳柏惟被爆曾肇逃 丁允恭酒駕不起訴

台灣新聞組╱台北7日電
台灣基進黨立委陳柏惟被爆十年前肇事逃逸，陳柏惟6日出面證實，雙手合十表示歉意。(記者蘇健忠／攝影)
台灣基進黨立委陳柏惟被爆十年前肇事逃逸，陳柏惟6日出面證實，雙手合十表示歉意。(記者蘇健忠／攝影)

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日在即，昨被爆料十年前曾肇事逃逸。陳柏惟昨證實，「這不是抹黑，這是事實」，他那時還不是那麼成熟，或許會影響罷免案結果，但最重要的是不希望對當事人及家屬造成影響。國民黨發言人凌濤表示，一下是總統府前發言人丁允恭酒駕，一下是陳柏惟肇逃，失格民代根本不用等到人民投票下架，自己就應該立刻請辭下台。

媒體人黃揚明昨在臉書爆料，陳柏惟2011年9月29日清晨6時多駕車返家，撞傷人後卻在第一時間逃逸，直到警方調閱監視器查獲才俯首認罪，最後被法院判刑九個月、緩刑三年、接受三場法治教育，並於2015年緩刑期滿，無須入監服刑。

陳柏惟昨說，此事在參選及加入基進黨時就有向主席、同事報告，他沒有否認過這件事，事後跟家屬也都保持聯絡。「這件事就是做錯了。」陳柏惟表示，當時他因經濟狀況不佳，身兼兩份工作，常常工作到凌晨，當天因疲勞駕駛發生擦撞，警方通知後馬上到案，酒測值為零。

記者追問，撞到人怎麼沒停下來？陳柏惟回應，「真的就是疲勞駕駛，很難模擬當時情境」。陳柏惟說，當時他沒有立委身分，還不是那麼成熟，因為此事反省人生，後來也參政，相信選民能夠理解，「當罷免案滾滾而來，發生這件事造成大家擔心，我感到非常不好意思」。

另外，總統府前發言人丁允恭今年7月在高雄酒駕撞傷劉姓女騎士，酒測值0.23毫克，被依公共危險罪函送偵辦。依規定，酒測未達0.25毫克需製作觀察紀錄表，根據警方觀察紀錄表，丁在同心圓、平衡測試都過關，劉女也未提傷害告訴，高雄地檢署認為丁未達「不能安全駕駛」程度，昨天不起訴。檢察官不起訴丁，被藍營質疑「雙標」。

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