藍黨魁選戰／「戰鬥藍」抗朱？趙少康：江趙未聯盟

對於「趙江結盟」的傳言，中廣董事長趙少康（左）強調，他始終與四位候選人維持友好等距的關係，不會表態支持任何一方，右為國民黨主席候選人朱立倫。（本報資料照片）

中廣董事長趙少康 號召「戰鬥藍」成軍，國民黨 主席江啟臣 同日刊登廣告呼應，被質疑是江趙結盟對抗前主席朱立倫。趙少康明白表示，「江趙未聯盟」，只要是國民黨的活動，他都會支持，他始終與四位候選人維持友好等距關係，不會表態支持任何一方；加入「戰鬥藍」的民代各有支持對象，他尊重每位戰友的個別選擇。

外界質疑戰鬥藍是「黨中黨」，復刻新國民黨連線搞黨內鬥爭。趙少康表示，昔日成立新國民黨連線，是為阻擋前總統李登輝的急獨時間表，後來證明，李登輝就是台獨；現在的國民黨，團結還來不及，哪有分裂本錢，無論最後是誰當選，他一定會全力促成朱、江合作。

江啟臣刊登的廣告文宣，引發江趙結盟選邊站的聯想，讓加入戰鬥藍的民代錯愕。「戰鬥藍」原訂昨晚在高雄左營果貿社區舉辦首場活動，國民黨高市左營區黨部主委余華淵邀趙少康演講，也以颱風為由宣布延期。

趙少康表示，戰鬥藍是理念的結合，不只朱、江認同，另一位候選人卓伯源也表達支持，倒是候選人張亞中沒有。

被批評「政媒兩棲」，趙少康反駁，他沒有任何政治職位，戰鬥藍也不是政黨或政府單位，是一種精神號召，他只是一個小小義工，也只是個光桿黨員，算是什麼政媒兩棲？他經營的廣播媒體規模相較綠營媒體大亨是小巫見大巫，主持電視節目也只是為人打工；如果他將來真的參選或當選，一定會遵守相關法規。