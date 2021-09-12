我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

藍黨魁選戰／「戰鬥藍」抗朱？趙少康：江趙未聯盟

記者陳洛薇／台北12日電
對於「趙江結盟」的傳言，中廣董事長趙少康（左）強調，他始終與四位候選人維持友好等距的關係，不會表態支持任何一方，右為國民黨主席候選人朱立倫。（本報資料照片）
對於「趙江結盟」的傳言，中廣董事長趙少康（左）強調，他始終與四位候選人維持友好等距的關係，不會表態支持任何一方，右為國民黨主席候選人朱立倫。（本報資料照片）

中廣董事長趙少康號召「戰鬥藍」成軍，國民黨主席江啟臣同日刊登廣告呼應，被質疑是江趙結盟對抗前主席朱立倫。趙少康明白表示，「江趙未聯盟」，只要是國民黨的活動，他都會支持，他始終與四位候選人維持友好等距關係，不會表態支持任何一方；加入「戰鬥藍」的民代各有支持對象，他尊重每位戰友的個別選擇。

外界質疑戰鬥藍是「黨中黨」，復刻新國民黨連線搞黨內鬥爭。趙少康表示，昔日成立新國民黨連線，是為阻擋前總統李登輝的急獨時間表，後來證明，李登輝就是台獨；現在的國民黨，團結還來不及，哪有分裂本錢，無論最後是誰當選，他一定會全力促成朱、江合作。

江啟臣刊登的廣告文宣，引發江趙結盟選邊站的聯想，讓加入戰鬥藍的民代錯愕。「戰鬥藍」原訂昨晚在高雄左營果貿社區舉辦首場活動，國民黨高市左營區黨部主委余華淵邀趙少康演講，也以颱風為由宣布延期。

趙少康表示，戰鬥藍是理念的結合，不只朱、江認同，另一位候選人卓伯源也表達支持，倒是候選人張亞中沒有。

被批評「政媒兩棲」，趙少康反駁，他沒有任何政治職位，戰鬥藍也不是政黨或政府單位，是一種精神號召，他只是一個小小義工，也只是個光桿黨員，算是什麼政媒兩棲？他經營的廣播媒體規模相較綠營媒體大亨是小巫見大巫，主持電視節目也只是為人打工；如果他將來真的參選或當選，一定會遵守相關法規。

國民黨 趙少康 江啟臣

上一則

黑白集／促轉會不正義 才最該移除

下一則

藍黨魁選戰／江批棄保惡質 朱營嗆綠營潑髒水

延伸閱讀

國民黨主席選戰「棄江保朱」？江啟臣：全黨一心

國民黨主席選戰「棄江保朱」？江啟臣：全黨一心
「戰鬥藍」成軍 江啟臣登廣告呼應趙少康 蔣萬安入列

「戰鬥藍」成軍 江啟臣登廣告呼應趙少康 蔣萬安入列
高端抗體值出爐 趙少康：對Alpha沒保護力更別說Delta了

高端抗體值出爐 趙少康：對Alpha沒保護力更別說Delta了
號召「戰鬥藍」 趙少康喊話輔選年輕人

號召「戰鬥藍」 趙少康喊話輔選年輕人

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
蒲添生受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻又沒有戴軍帽，甚至威脅要槍斃蒲添生。但蒲添生卻未屈服。後來老蔣總統也順從了蒲氏的想法。這座銅像在解嚴後不知所蹤，但蒲家保留原模。（記者陳宛茜／攝影）

蔣中正不戴軍帽、魯迅埋花園40年 台灣蒲添生故居處處故事

2021-09-05 18:09

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市