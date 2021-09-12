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藍黨魁選戰／江批棄保惡質 朱營嗆綠營潑髒水

台灣新聞組／台北12日電
國民黨主席江啟臣（右）批「棄江保朱」操作手法很惡質。左為中廣董事長趙少康。（本報資料照片）
國民黨主席江啟臣（右）批「棄江保朱」操作手法很惡質。左為中廣董事長趙少康。（本報資料照片）

國民黨主席選舉火花四射，國民黨主席江啟臣被傳出「棄江保朱」、前主席朱立倫則因質疑蔡英文總統論文而被綠營圍剿。江啟臣說，只有沒自信的候選人才操作棄保，這種操作手法很惡質；「朱系」議員葉元之也反嗆，民進黨辯論方式就是人身攻擊潑髒水，藉此迴避被質疑的問題。

對於朱立倫發布新競選影片和許多藍營人士顏寬恒、柯志恩、李彥秀同框，朱立倫是否挖牆角？江啟臣說，「我們都是同黨同志，是夥伴、不是牆角」，大家平常都會相互幫忙、合作，朱的影片是相互扶持，很正常。

朱營人士表示，競選影片多處剪輯自前年立委選舉期間，朱立倫輔選黨內青壯派立委的宣傳廣告，要凸顯朱輔選用心，以及與江啟臣、近江青壯派要角的關係都很友好；朱、江原本就有私交，廣告更要訴諸選後大團結，而不是選舉競爭。

江啟臣昨發布第三波競選影片，透過黨內青年「鋼鐵啟絲」發聲，訴求世代交替、青年接班。至於「棄江保朱」，江啟臣說，通常操作棄保表示選情很危急，對自己沒有信心，有自信的候選人，應該是在自己的選戰節奏，爭取選民的支持。

候選人張亞中昨應邀到高雄演講，支持前市長韓國瑜的團體到場支持。張亞中說，他參選黨主席目標，是希望重新將國民黨打造成受人尊敬的政黨。

另一位候選人卓伯源則獲得有「鎢鋼大王」之稱的春保鎢鋼集團總裁廖萬隆支持，卓說，國民黨必須要找對舵手，才能找到正確方向。

江啟臣 國民黨 蔡英文

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