期待老落空 基隆自嘲：地虎能併入雙北天龍國嗎？

基隆市長林右昌認為，縣市發展不均衡，只有行政區域重畫才能解決問題。(本報資料照片)

新竹市長林智堅拋出「新竹縣市合併」議題，同為省轄市的基隆市，生活圈及地理位置都和雙北連在一起，「併新北或北市？」每到選舉就會被挑起，基隆市民常自嘲是「天龍國旁邊的地虎國」。傳出基隆市長林右昌想選台北市長，基隆人也想問：「地虎國併入天龍國」會成為可能嗎？

本報系聯合報報導，十年前台北縣升格直轄市，基隆加速邊緣化，這些年來，基隆併新北或台北，每到選舉就被挑起。兩年前台北市長柯文哲 到基隆演講，提出基隆要最大發展，就是併入台北市，還說國土規畫要重做，「像雙北包在一起卻都是直轄市，就是荒謬」。

柯文哲這一席話，讓林右昌很不滿，直指「柯市長說錯了」，總統大選以後他要邀雙北市長一起討論首都圈國土規畫與行政區畫問題。但蔡英文連任都一年多了，北北基首長會連個影子都沒有。

林右昌被問到「大新竹」話題，他很有同感，也很贊成林智堅想法。他指出，整個國家的國土規畫應該有更高的思維，避免分散式的討論縣市行政區如何調整，新竹縣市是一個課題，北北基桃也是一個課題，中央應有高度，不要把它當成地方議題。

中國 時報報導，當年經歷台南縣市合併、升格前最後一任台南縣長蘇煥智昨天受訪指出，各縣市力拚升格，都是為了「錢」，縣市長拋出這個議題，無可厚非，台灣 所有縣市都已經是民選縣市長，22名縣市長都應該是平等地位，有資格出席行政院會。此外，修法比照德國、中國大陸模式，讓所得稅及營業稅由中央、地方共享，才是根本解決之道。

蘇煥智說，目前這種直轄市、一般縣市兩元不公平的體制，不但造成公務員職等不同、能否參加行政院會不同、財政收支分配不同，而且造成窮者愈窮、富者愈富，擴大城鄉差距，難怪各縣市競相爭取升格直轄市。