我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

期待老落空 基隆自嘲：地虎能併入雙北天龍國嗎？

台灣新聞組╱綜合8日電
基隆市長林右昌認為，縣市發展不均衡，只有行政區域重畫才能解決問題。(本報資料照片)
基隆市長林右昌認為，縣市發展不均衡，只有行政區域重畫才能解決問題。(本報資料照片)

新竹市長林智堅拋出「新竹縣市合併」議題，同為省轄市的基隆市，生活圈及地理位置都和雙北連在一起，「併新北或北市？」每到選舉就會被挑起，基隆市民常自嘲是「天龍國旁邊的地虎國」。傳出基隆市長林右昌想選台北市長，基隆人也想問：「地虎國併入天龍國」會成為可能嗎？

本報系聯合報報導，十年前台北縣升格直轄市，基隆加速邊緣化，這些年來，基隆併新北或台北，每到選舉就被挑起。兩年前台北市長柯文哲到基隆演講，提出基隆要最大發展，就是併入台北市，還說國土規畫要重做，「像雙北包在一起卻都是直轄市，就是荒謬」。

柯文哲這一席話，讓林右昌很不滿，直指「柯市長說錯了」，總統大選以後他要邀雙北市長一起討論首都圈國土規畫與行政區畫問題。但蔡英文連任都一年多了，北北基首長會連個影子都沒有。

林右昌被問到「大新竹」話題，他很有同感，也很贊成林智堅想法。他指出，整個國家的國土規畫應該有更高的思維，避免分散式的討論縣市行政區如何調整，新竹縣市是一個課題，北北基桃也是一個課題，中央應有高度，不要把它當成地方議題。

中國時報報導，當年經歷台南縣市合併、升格前最後一任台南縣長蘇煥智昨天受訪指出，各縣市力拚升格，都是為了「錢」，縣市長拋出這個議題，無可厚非，台灣所有縣市都已經是民選縣市長，22名縣市長都應該是平等地位，有資格出席行政院會。此外，修法比照德國、中國大陸模式，讓所得稅及營業稅由中央、地方共享，才是根本解決之道。

蘇煥智說，目前這種直轄市、一般縣市兩元不公平的體制，不但造成公務員職等不同、能否參加行政院會不同、財政收支分配不同，而且造成窮者愈窮、富者愈富，擴大城鄉差距，難怪各縣市競相爭取升格直轄市。

中國 柯文哲 台灣

上一則

面對Delta 專家：打1劑等於白打

下一則

台增本土確診7例 新北幼兒園群聚案定序是Delta

延伸閱讀

5倍券急轉彎 民進黨緩頰：從善如流轉「好彎」

5倍券急轉彎 民進黨緩頰：從善如流轉「好彎」
熱帶鬚鯨首度現身台基隆海域 增添海洋生物紀錄

熱帶鬚鯨首度現身台基隆海域 增添海洋生物紀錄
新聞評論／嗅出基層民怨 綠百里侯紛「逆時中」

新聞評論／嗅出基層民怨 綠百里侯紛「逆時中」
上網預約疫苗 長輩抱怨太為難 藍綠「逆時中」

上網預約疫苗 長輩抱怨太為難 藍綠「逆時中」

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋（左圖）與三娘李寶珠（右圖）和解。（本報資料照片）

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

2021-08-31 22:47
波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）

因為心中有一個人 蔣勳新作「欲愛書」情牽12封手寫信

2021-08-31 18:53
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAPS

36年的陪伴...台北西門町最後一間「肯德基」熄燈

2021-09-02 14:27

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在