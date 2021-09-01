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國民黨主席戰 江啟臣唱「扛得住」 朱立倫訪台東固樁

台灣新聞組／台北1日電
國民黨主席候選人朱立倫到台東爭取基層支持。（記者施鴻基／攝影）
國民黨主席候選人朱立倫到台東爭取基層支持。（記者施鴻基／攝影）

國民黨主席候選人朱立倫昨日造訪台東爭取基層支持，台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭、台東縣議長兼縣黨部主委吳秀華、台東市長張國洲和10多名國民黨籍議員都到場力挺。尋求連任的國民黨主席江啟臣昨天回防南投，並上電台大唱「扛得住」，展現帶領國民黨打贏未來選戰的決心。

國民黨主席選舉9月25日投票，江啟臣昨接受電台專訪，被問到若連任，會請前主席朱立倫擔任什麼職位？江啟臣說，「真的為國民黨好的前輩，應不會計較什麼位子」，而是如何在適當角色上幫助國民黨。江也在節目獻唱「扛得住」，表達連任決心。

國民黨前主席朱立倫獲台北市前市長郝龍斌、台東縣前縣長黃健庭等人表態支持。被問到是否擔心西瓜效應？江啟臣說，「我走到哪裡，也有人挺我」，大家在選舉過程中訴求自己想法和理念，他都尊重，最後是由黨員做決定。

朱立倫昨造訪台東時表示，國民黨執政41縣市，有19縣市正副議長都是國民黨籍，卻被民進黨欺負成這樣，實在太離譜。他認為最重要就是要團結，加上立院黨團發揮作用，獲社會支持，恢復兩岸穩定和美國關係，「民進黨政府不做的，地方縣市和國民黨可做」。

朱立倫昨由台東前縣長黃健庭陪同，和黨代表、婦女會等座談，爭取基層支持。台東縣長饒慶鈴、議長兼黨部主委吳秀華，台東市長張國洲和多名議員都到場。朱立倫以團結為訴求，連因美麗灣事件幾乎「王不見王」的饒慶鈴和黃健庭都同場，吳秀華也以議會地主身分接待，引人注目。

有人認為朱立倫此行是「拔樁之旅」，但知情人士表示，台東饒、吳、黃三大家族都是朱立倫多年好友，昨齊聚力挺，頂多只能說是「固樁」。

國民黨主席江啟臣9月31日上午前往廣播節目受訪，談到黨主席選舉，認為黨內團結比較...
國民黨主席江啟臣9月31日上午前往廣播節目受訪，談到黨主席選舉，認為黨內團結比較重要。（記者曾原信／攝影）

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