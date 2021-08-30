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新聞評論／信不過蘇內閣？蔡英文打造裙帶小圈

聯合報社論
蔡英文無畏清議，不斷打造「親信小圈」。（本報資料照片）
蔡英文無畏清議，不斷打造「親信小圈」。（本報資料照片）

媒體斗大的新聞標題寫著：「蔡政府再添政務官夫妻檔」。繼國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花「最威夫婦」之後，政院再任命國安局長陳明通之妻蕭翠玲出任金管會副主委，讓原本明年屆退的蕭翠玲因轉政務官不受退職影響。國安團隊兩位核心官員都成為「最有權力的夫妻檔」，說明了蔡總統「用人唯親」的風格。她無畏清議，不斷打造「親信小圈」，對政府的公開透明及公平性都是重創。

王美花和蕭翠玲皆經長年公務員生涯歷練，未必能說她們全然是「妻以夫為貴」。但王美花在陳水扁任內從組長三級跳到智財局長，在蔡英文任內則從局長躍升為部長，不能說與其夫「御用律師」顧立雄直飛雲霄無關。蕭翠玲在央行40年，其工作固與金管工作有關；但央行和金管會任務本質截然不同，她在屆退之際破格轉任，說明這項人事案之不尋常。

蔡總統不會不知道這項任命可能引發的爭議，但她顯不在意。就如當年她任命表姐林美珠出任勞動部長，因一例一休政策引發莫大爭議後，林美珠稱病請辭。不久後，林美珠又被任命出任年薪800萬台幣（約28.7萬美元）的台灣金聯董事長，輿論大嘩，林美珠才當了一天董事長，旋即請辭。

但蔡英文對林美珠的厚愛，繼續愛屋及烏，兩年內將林美珠之夫吳明鴻陸續拔擢為最高行政法院庭長及院長。林美珠在勞動部任內，曾被立委批評為「神隱部長」；吳明鴻也因極少舉行法官會議，被譏為「神隱院長」。蔡英文「內舉不避親」已屬可議，而最高行政法院主審民眾與政府間爭議，院長竟是政府一方的「特殊近親」，當然加深民眾的不信任感。蔡總統宣示推動司法改革，自己卻帶頭示範「家天下」，也難怪近期許多判決備受爭議。

國安團隊是總統最倚重的決策核心團隊，也是「小圈圈中的小圈」。當初顧立雄以無金融專業出任金管會主委，其手中一些不按牌理出牌的決策，震動金融界。其後，毫無軍事和外交經驗的他，竟被拔擢任國安會秘書長。說穿了，蔡英文借重的不是其國安專業，而是他的高度忠誠和執行能力，用來反制外來政經威脅。同樣的，陳明通以陸委會主委轉任國安局長，是蔡英文相信他對兩岸情勢的立場和研判，可就近提供她決策參考。

再看，這兩位國安部門主管之妻，王美花主管的是國家經濟大政，蕭翠玲掌管的是金融機關治理，兩者都是蔡英文極關注的領域。這樣的任命，意味蔡英文要藉此將經濟與金融的大權捏在自己手裡，以減少執行的誤差。深一層看，這正是蔡英文信不過蘇貞昌及其他內閣成員，因此必須組建如此奇怪的裙帶小圈圈，以確保自己的意志可以貫徹。

這種「小圈圈偏好症」，除政府權力明顯過於集中，也失去了體制的透明與專業，勢必打擊文官體系的效能與士氣。最近太魯閣號事件和台電核二跳機等「低級錯誤」，都是文官末梢神經麻痺的證明。蔡總統上任後廣設黑機關，諸如「口譯哥」未經外交特考卻三級跳出任駐美處政治組長的事件層出不窮，都引發專業文官強烈反彈，類似情緒也在政府機關蔓延。蔡政府非但不思改正，卻反而變本加厲，最後只會腐蝕自己執政的正當性與公平性。

一個瞻矚宏遠的領導人，應從不同的領域發掘人才，一則讓國家治理的視野更開闊且具未來性，二則彌補自己或本黨見識的不足。然而，蔡英文如今只能藉親信裙帶網路來自我鞏固，可見蔡蘇體制的信任危機已相當嚴重。

蔡英文 央行 工作

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