黨魁戰交火 朱立倫：總教練不兼投手 江啟臣：2024親征？

國民黨主席候選人朱立倫（圖）認為黨主席是總教練，若兼投手可能不公平。江啟臣20日反問朱，2024總統大選黨主席是否親征？(記者葉信菉／攝影)

國民黨 主席候選人朱立倫和江啟臣 昨為黨主席是否親自參選2022縣市長選戰隔空交火。朱立倫說，黨主席是總教練的角色，若「總教練兼投手」不一定公平，江則反問朱「2024黨主席親征嗎？」

此外，兩人也搶攻「馬英九 兩岸牌」。朱稱，若回任主席，會請馬在未來兩岸政策扮關鍵角色。江昨跟進表示，若連任後有機會推動兩岸交流，已拜託由馬代表，「他有點頭」。

國民黨主席江啟臣日前接受本報系聯合報專訪時表示，明年縣市長選舉若黨有需要，他義不容辭。朱立倫說，他對自己定位很清楚，黨主席就是總教練，他會做好總教練的角色，全力推派最強名單和最適當的候選人，讓國民黨的戰力能得到發揮，江啟臣是國民黨未來重要人才，希望將來有機會能好好歷練，也有其他機會發揮。

對於媒體追問總教練會不會兼投手？朱立倫說，不適合，總是會分心，也不一定很公平，最好的調度就是總教練把所有優秀人才派上陣。

江啟臣表示，任何一場球賽，賽局變化多端，所有的戰術都要靈活，球員必須要知道自己打的位置是哪裡，教練當然要很清楚掌握整個戰場；他舉例，職棒前興農牛隊總教練黃忠義就曾以總教練代打方式，上場打出滿貫全壘打。

江啟臣說，黨主席必須去權衡整個戰場情勢變化，做戰術、戰略調整；為了團隊能夠打贏，若主席有必要親自上場打仗，當然也不能排除或怯戰。

江啟臣指出，黨主席也是國民黨團隊一員，所有成員都應對選戰隨時做好準備，黨有需要就義不容辭，若大家只為自己想，團隊怎麼打仗？未來的戰場與戰局也不會跟過去一樣，每次戰場都是新的，要有新思維因應變化。

為搶攻軍系選票，八二三砲戰紀念日話語權也成朱立倫與江啟臣角力點。朱前天傳出八二三當天將前往金門太武山致祭，宣示捍衛中華民國立場；江昨說，他在金門服役，對八二三砲戰特別有感，22日就會到金門太武山致祭。對於搶攻軍系選票解讀，江坦言，選舉本來就所有票都要去爭取。