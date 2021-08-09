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領務局長未及時回Line被請辭 藍委批綠營政務官傲慢

記者洪哲政／台北9日電
國民黨立委吳斯懷。(本報資料照片)
國民黨立委吳斯懷。(本報資料照片)

日前曾傳領事事務局局長因為沒有立即回應外交部長在Line上的指示，遭要求立即請辭。國民黨立委吳斯懷批評此的一傲慢，並呼籲政務官要有領導的雅量及肩膀，事務官要有專業及敢言的心態，如此才是國家之幸、人民之福。

媒體5日披露，外交部長吳釗燮曾在LINE群組因找不到人，暴怒轟走一名官員，要求請辭，讓外交部一級主管自此手機不離身，洗澡、睡覺都帶著待命。對此，外交部回應，對此「沒有評論」。

吳斯懷日前在臉書上TAG「我國政務官的傲慢」、「事務官的卑微」、「人民的悲哀」等語表示，根據媒體的報導，日前領事事務局局長因為外交部長在Line的指示，沒有立即回應竟遭要求立即請辭，而這位身為事務官的領事事務局局長，不甘受辱憤而報退！

他列舉吳釗燮、領事事務局陳俊賢局長的經歷，讓社會公評：

吳釗燮：

民進黨黨籍，曾任總統府秘書長、副秘書長、國家安全會議秘書長、民進黨秘書長、行政院大陸委員會主任委員、民進黨駐美代表。

陳俊賢：

經過國家特考，歷任駐紐約辦事處秘書、外交部部長室秘書、外交部北美司專門委員、駐多倫多辦事處處長、駐芝加哥辦事處處長、駐索羅門群島大使、外交部亞西司司長、駐俄羅斯代表、外交部亞西及非洲司司長、領事事務局局長。

他說，由此可知政務官是政治任命，而事務官卻靠其專業能力一步一步地往上爬，國家培養一位事務官，是多麼不容易，現在卻變成傲慢領導專業，實為國家的不幸。

他進一步稱，行政院長蘇貞昌的傲慢更是「堪為表率」，例如：政府宣布開放美國萊豬進口後，各種行政作業荒腔走板，衛福部、農委會角色錯亂，置人民健康和農民權益於不顧；而NCC關中天打壓言論自由，更是蘇揆主導NCC人事的直接結果。蘇貞昌平日頤指氣使，對待政府官員態度倨傲也就算了，面對此次疫情、疫苗、X倍券民眾關注的議題，他仍然不改鐵臉威儀毫無溝通善意，誰能消受？難怪吳釗燮部長會上行下效。

吳斯懷質疑，這突顯了蔡政府任命的政務官裡面，還有多少人是這樣態度傲慢不尊重事務官的，而還有多少事務官是敢怒而不敢言的；他呼籲政務官要有領導的雅量及肩膀，事務官要有專業及敢言的心態，如此才是國家之幸、人民之福。

吳斯懷 民進黨 美國

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