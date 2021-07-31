政院獨鍾振興券 藍委疑是否為照顧特定廠商

搶救內需，行政院將發「振興券」，外傳今年會是「五倍券」，藍委質疑政院堅持發券不發錢，是否有不可告人的特定考量。（本報資料照片）

為搶救遭疫情重創的各行各業，傳出行政院將推振興方案，但力排發放現金眾議，仍朝「振興五倍券」方向規畫。國民黨昨說，去年振興三倍券從設計、印製到發放，行政成本就花23億元（台幣，下同，約8200萬美元），民調 指出66%民眾支持普發現金，呼籲政院勿再搞緩不濟急的振興券。藍委賴士葆更質疑，政院寧耗費龐大的行政成本，也要堅持發券不發錢，是否有不可告人的特定考量？

台北中國時報報導，國民黨昨發布民調指出，66.1%民眾支持全民普發現金紓困 ，只有30.5％不支持；進一步交叉分析，53.4%的民進黨 支持者、68.1%的無政黨傾向民眾皆支持普發現金。

藍委洪孟楷說，人民急需救命錢，民進黨政府卻還在拖，擬再以幾倍券紓困，光印製至少需要一個月；去年振興券發放行政成本高達22.56億元，若全數給國人，每人可多領100元。政府應把尚未規畫的1600億元紓困預算，用來普發現金。

洪孟楷也質疑，去年發放振興券中「推動措施行政及廣宣費」高達1.29億，裡頭竟花3800萬元維持專案辦公室運作，若隸屬紓困主辦單位經濟部，本不該花額外經費，抑或發包給哪家公司？另外又花3000萬行銷宣傳，根本是大內宣。賴士葆質疑此次擬比照去年發振興券，外包裝等環節有無可能優先照顧特定廠商，行綁樁之實？

黨團總召費鴻泰也強調，普發現金直接匯款到戶頭，可減少人與人接觸，蔡政府要以民意為依歸，不能為了大內宣堅持做不切實際的事。

民眾黨團總召邱臣遠指出，民眾黨團主張排富後發現金，排除綜所稅率30％以上民眾，每人發放現金1萬元，避免被排除紓困的民眾淪為孤兒。

本報系聯合報報導，對於振興方案，民進黨也有立委提出振興券搭配現金及五倍券、六倍券等不同方案，但民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，「不分青紅皂白、貧賤富貴普發現金，就是浪費中央及地方政府的資源」。

劉世芳說，民進黨很多立委都會反映地方聲音，將蒐集各種不同方案後，跟行政院官員討論，希望他們能回應一般要求，至於普發現金，「好與壞大家都知道，對於振興是否真有幫忙要從長討論」。